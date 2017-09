Astrologie: Le mois de la Balance (23 septembre - 22 octobre)

Quand l’équinoxe d’automne met fin à l’été, il sonne aussi le glas du mois de la Vierge. À partir du 23 septembre, on célèbre les natifs de la Balance!

Nous vous présentons ici quelques faits amusants sur ce signe du Zodiaque.

Tempérament

Comme son nom l’indique, le natif de la Balance aime d’abord et avant tout maintenir l’équilibre. C’est une personne dotée d’un sens du jugement hors du commun. Il se sert de son impartialité pour assurer une ambiance harmonieuse partout où il va.

D’une nature douce et joyeuse, il aime se distinguer par son élégance, ce qui lui joue parfois des tours. En effet, pour les autres, cela passe parfois pour de la vanité ou de l’ambition mal placée. On dit parfois que les Balance sont superficiels.

Mais au-delà de ce maigre défaut, les natifs de ce signe sont néanmoins fort appréciés pour leur optimisme imperturbable, leur joie de vivre exaltante et leur sens de l’humour à toute épreuve. Ils sont dénués d’agressivité, ce qui fait d’eux les médiateurs par excellence lors de conflits. Ils sont conciliateurs et flexibles, et grâce à leur charme naturel, ils inspirent la sérénité.

Amis et ennemis

La Balance a des affinités avec les natifs des autres signes d’Air, c’est-à-dire les Gémeaux et le Verseau.

À l’opposé, il y a davantage de possibilité de mésententes avec les natifs du Cancer, de la Vierge et du Capricorne.

Qualités et défauts

Qualités: élégant, sociable, bon vivant, charmant

Défauts: influençable, superficiel, capricieux,

Chiffres chanceux

6, 7 et 9

Couleurs

Bleu et vert pâle

Quelques Balance célèbres

