10 choses à savoir sur NHL 17

Le hockey sera de retour sur les consoles dès mardi (13 septembre) avec NHL 17 et pour l'occasion, EA Sports semble s'être donné comme mandat d'offrir la meilleure édition depuis belle lurette.

Plusieurs modes de jeux ont été revampés ou bonifiés et le moteur de jeu a aussi connu sa part de modification.

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un XBOX One et abonné au service EA Access, réjouissez-vous: NHL 17 est disponible pour vous dès aujourd'hui, et ce, pour une période de jeu de dix heures. Il s'agit de l'opportunité parfaite pour assouvir votre soif de hockey virtuel avant tout le monde ou encore pour déterminer si le jeu vous plaît.

En attendant que le téléchargement se termine, consultez ce dossier monté par Le Journal qui relève quelques éléments du jeu qui le rendent très intéressant !

Modes de jeu: nouveautés et modifications

Mode Franchise

L'équipe de développement s'est assuré d'offrir un produit hors-ligne plus intéressant cette année avec un mode « Deviens DG » complètement revu.

Au-delà de la glace, vous pouvez maintenant jouer au propriétaire en modifiant le prix des billets et des concessions, en rénovant votre amphithéâtre, en pensant au marketing, en offrant des chandails et des figurines gratuites à vos partisans et même... en déménageant votre franchise!

Eh oui ! Nul besoin de l'autorisation de Gary Bettman et des commissaires pour que Québec retrouve enfin une équipe de la LNH !

Coupe du monde de hockey

Le nouveau tournoi qui sera lancé à Toronto le 17 septembre sera intégré à NHL 17. Toutes les équipes officielles, les maillots ainsi que les joueurs seront là. Aurez-vous ce que ça prend pour remporter le tournoi ?

Les moments importants célébrés

Une autre nouveauté intéressante est celle des « plateaux » dans le mode « Franchise » et « Deviens pro ». Chaque fois qu'un joueur accomplit quelque chose de remarquable ou de mémorable au cours de sa carrière, certaines animations auront lieu. Par exemple, lorsqu'un joueur compte son premier but, un coéquipier remettra sa rondelle à l'entraîneur. Lors de son premier match en carrière, les coéquipiers peuvent lui jouer un tour en le laissant patiner seul lors de l'échauffement.

D'autres marques comme le nombre de parties jouées et les points accumulés seront célébrées par des bâtons d'argent et des rondelles commémoratives.

Le retour de vraies chansons dans les menus

EA revient enfin à EA Trax après avoir utilisé des mélodies génériques dans les menus lors des deux dernières années. Des artistes comme The Chainsmokers, Adventure Club et Nothing but Thieves font partie de la sélection musicale que vous pouvez consulter et écouter ici.

Ultimate Team : synergie et héros

Le mode le plus joué selon EA Sports change sa façon de faire. Vous pouvez maintenant choisir votre façon de jouer et le système qui vous plaît en choisissant des joueurs au style de jeu semblable. Vous misez sur la défensive? Vous préférez conserver la rondelle au lieu de la dégager au fond de la zone adverse ? Le choix vous appartient.

Les « héros » font aussi leur apparition. Chaque collection complétée débloquera un joueur qui a marqué son équipe.

Capture d'écran - EAsports.com

La liste des héros pour toutes les équipes est disponible ici.

Bâtissez votre équipe à partir de zéro dans le mode EASHL

Créez votre équipe, personnalisez vos uniformes et progressez à travers différents niveaux et badges pour débloquer de nouveaux éléments vous permettant de personnaliser votre formation. Vous commencerez même à jouer dans une petite patinoire de quartier et, au fur et à mesure que vous jouez, vous pourrez déménager, améliorer et transformer votre petit amphithéâtre en un de calibre international.

La ECHL fait son entrée

Ce n'est peut-être pas ce qui fera vendre des copies, mais l'arrivée des équipes de la East Coast Hockey League (ECHL) prouve qu'EA Sports souhaite offrir une profondeur sans précédent. Vous pourrez les utiliser en mode Saison ou en Match immédiat. Pour votre information, le Beast de Brampton, franchise affiliée au Canadien, sera là.

« Draft Champions »

Mettez vos connaissances de DG et de recruteur à l’épreuve en participant à un « fantasy draft » rapide et ensuite, voyez si vous avez fait les bons choix en tentant de remporter le championnat du repêchage ! Vous pourrez même débloquer des cartes très intéressantes pour votre équipe en «Ultimate Team».

Jouabilité : sur la glace

Les nouvelles célébrations de but

Nul besoin de s'éterniser sur cette catégorie. Plus de 30 célébrations très originales animeront vos rencontres et vous permettront de narguer vos collègues !

Le travail devant le filet et les gardiens

Les batailles devant le filet seront dignes d'une partie d'échecs. Les mouvements auront un réel impact, tant en défensive qu'en offensive. Les gardiens sont aussi plus affectés par les déviations et les écrans.

Pour ce qui est des gardiens, plus de 40 positions de base ont été intégrées pour refléter le style de chaque gardien du circuit Bettman. Les plus gros gardiens auront aussi plus tendance à bien couvrir les angles avec leur corps au lieu de se fier sur leur mitaine ou leur bâton.

Top 10 des joueurs les mieux côtés dans NHL 17