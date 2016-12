Les grands disparus de 2016: 33 géants qui nous ont quittés cette année

Déjà, en avril, plusieurs qualifiaient l'année 2016 de «grande faucheuse».

Si, au printemps, plusieurs grandes icônes de la musique nous avaient déjà quittés, de nombreuses personnalités issues de divers domaines sont venues allonger ce triste palmarès au cours des mois qui ont suivi.

Voici donc 33 des grands départs qui ont marqué le Québec et le monde cette année.

David Bowie | 8 janvier 1947 - 10 janvier 2016

Décédé à l’issue d’un combat de 18 mois contre le cancer à l’âge de 69 ans, le rockeur excentrique et légendaire avait lancé son 25e album deux jours avant sa mort.

René Angélil | 16 janvier 1942 - 14 janvier 2016

Le célèbre imprésario, architecte de la carrière de nombreuses stars et mari de Céline Dion, est mort d’un cancer de la gorge dans son domicile du Nevada.

Alan Rickman | 21 février 1946 - 14 janvier 2016

L'acteur britannique, très connu pour ses rôles dans la franchise Harry Potter, dans le premier Die Hard ainsi que dans Robin des Bois, prince des voleurs, est décédé à l'âge de 69 ans à Londres des suites d'un cancer.

Glenn Lewis Frey | 6 novembre 1948 - 18 janvier 2016

Le membre fondateur et guitariste des Eagles est mort à New York. Il avait 67 ans. L’artiste a coécrit et chanté plusieurs succès des Eagles, dont Take It Easy, Tequila Sunrise et, bien sûr, Hotel California.

Umberto Eco | 5 janvier 1932 - 19 février 2016

L’écrivain italien avait accédé à une notoriété mondiale grâce à son roman Le nom de la rose publié en 1980, vendu à cinq millions d'exemplaires et adapté en 25 langues. Il s'est éteint à 84 ans.

Claude Michaud | 15 mai 1938 - 21 février 2016

Le comédien québécois, qui prêtait notamment sa voix à Arthur Laroche dans Les Pierrafeu, est décédé à l'âge de 77 ans.

Nancy Reagan | 6 juillet 1921 - 6 mars 2016

L’épouse de l’ancien président américain Ronald Reagan passera à l’histoire pour avoir redéfini le rôle d’une première dame aux États-Unis.

Roger Tabra | 1949 - 11 mars 2016

Le poète et parolier né en France a écrit des chansons pour une cinquantaine d’artistes québécois. Il est surtout connu pour avoir écrit les paroles de nombreuses chansons d'Éric Lapointe, dont le succès Mon ange.

Claire Kirkland-Casgrain | 8 septembre 1924 - 24 mars 2016

La première femme élue à l’Assemblée nationale et membre du Conseil des ministres, féministe des premières heures, aura été la première Québécoise à avoir droit à des funérailles nationales.

Jean Lapierre | 7 mai 1956 - 29 mars 2016

L’ancien politicien et chroniqueur politique très apprécié des Québécois est mort tragiquement dans un accident d’avion aux Îles-de-la-Madeleine, en même temps que plusieurs membres de sa famille, laissant la province sous le choc.

Jean Bissonnette | 20 octobre 1934 - 29 mars 2016

Le producteur et réalisateur, entre autres de la très populaire émission Moi et l’autre, est décédé à l’âge de 81 ans.

Rita Lafontaine | 8 juin 1939 - 4 avril 2016

La comédienne chouchoute des Québécois, très connue pour son rôle dans la pièce de théâtre Les Belles-Sœurs dès 1968, est décédée à l'âge de 76 ans d’une «perforation de l’intestin».

Prince | 7 juin 1958 - 21 avril 2016

Le chanteur visionnaire et multi-instrumentiste à qui l'on doit entre autres Purple Rain a été retrouvé mort dans sa résidence du Minnesota, à 57 ans.

Muhammad Ali | 17 janvier 1942 - 3 juin 2016

Le plus grand de l’histoire de la boxe et l’idole de milliers de jeunes et moins jeunes, également connu pour sa participation à la lutte pour les droits des Noirs et des musulmans, est décédé à Phoenix à l’âge de 74 ans.

Gordie Howe | 31 mars 1928 - 10 juin 2016

Surnommé «M. Hockey» et natif de la Saskatchewan, Howe a surtout œuvré pour les Red Wings de Detroit. Il est considéré comme l’un des plus grands hockeyeurs de tous les temps.

Pierre Lalonde | 20 janvier 1941 - 21 juin 2016

Le chanteur à qui l'on doit une foule de ritournelles inoubliables et l’animation de la très populaire émission Jeunesse d’aujourd’hui aura été l’idole de toute une génération.

André Montmorency | 30 mai 1939 - 5 juillet 2016

Le comédien et metteur en scène qui a marqué l’univers de la télévision québécoise en donnant vie notamment aux personnages colorés de Friponneau dans La Ribouldingue et du coiffeur homosexuel Christian Lalancette dans Chez Denise, est décédé à l’âge de 77 ans de problèmes pulmonaires.

Sylvie Roy | 4 novembre 1964 - 31 juillet 2016

La députée indépendante, anciennement caquiste et adéquiste, reconnue pour son travail acharné à l’Assemblée nationale qui aura mené à la tenue de la commission Charbonneau, est décédée d'une hépatite aiguë à seulement 51 ans.

André Melançon | 18 février 1942 - 23 août 2016

Le cinéaste et véritable géant au cœur d’enfant qui a fait rêver plus d’une génération avec ses Contes pour tous s'est éteint paisiblement à 74 ans.

Gene Wilder | 11 juin 1933 - 29 août 2016

L’acteur américain, inoubliable interprète de Willy Wonka et pilier des comédies débridées de Mel Brooks, est décédé à l’âge de 83 ans.

Bob Bissonnette | 27 avril 1981 - 4 septembre 2016

L’ancien hockeyeur devenu chansonnier indépendant, très apprécié des sportifs pour son implication au sein de l’équipe de baseball de la capitale, est mort dans un tragique accident d’hélicoptère au Nouveau-Brunswick. Il avait 35 ans.

José Fernandez | 31 juillet 1992 - 25 septembre 2016

Le lanceur étoile des Marlins de Miami a perdu la vie dans un accident de bateau, laissant le monde du baseball dans le deuil. Il n'avait que 24 ans.

Arnold Palmer | 10 septembre 1929 - 25 septembre 2016

Celui qui est considéré comme l'un des plus grands golfeurs de l'histoire, qui a contribué à la démocratisation de son sport et qui a laissé une célèbre boisson en héritage (moitié thé glacé, moitié limonade) est décédé à 87 ans.

Leonard Cohen | 21 septembre 1934 - 7 novembre 2016

Le célèbre chansonnier, poète, auteur et francophile montréalais s’est éteint dans le plus grand des secrets, laissant des centaines de milliers de fans dans le deuil.

Bob Walsh | 24 novembre 1947 - 15 novembre 2016

Le roi du blues québécois a trimbalé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans, en plus de sortir 11 albums.

Sharon Jones | 4 mai 1956 - 18 novembre 2016

La grande dame du soul qui était à la tête du groupe The Dap-Kings s’est éteinte à l’âge de 60 ans, à la suite d’un cancer du pancréas.

Fidel Castro | 13 août 1926 - 25 novembre 2016

Le père de la révolution cubaine, «lider maximo», est décédé à La Havane, à l'âge de 90 ans. Il aura dirigé Cuba d’une main de fer de 1959 à 2006, année où il s’est retiré de l’avant-scène pour laisser le pouvoir à son frère.

Gotlib | 14 juillet 1934 - 4 décembre 2016

Le géant de la BD moderne, le Français Marcel Gottlieb, dit Gotlib, était connu pour ses Rubriques-à-brac et ses Dingodossiers (coécrits avec René Goscinny), ainsi que pour ses personnages Gai-Luron et SuperDupont (entre autres). Il est mort à 82 ans.

Alan Thicke | 1er mars 1947 - 13 décembre 2016

L’acteur canadien de 69 ans a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il jouait au hockey avec son fils. Il a joué dans la populaire série des années 80 Growing Pains et avait aussi fait des apparitions, récemment, dans série culte How I Met Your Mother.

Henry Heimlich | 3 février 1920 - 17 décembre 2016

Celui qui avait donné son nom à une célèbre technique de secourisme permettant de sauver les victimes d’étouffement est décédé à l’âge de 96 ans. Clin d’œil du destin, Heimlich avait lui-même pratiqué cette manœuvre pour la première fois il y a quelques mois pour sauver la vie d’une pensionnaire de sa maison de retraite, âgée de 87 ans.

Dominique Lévesque | 10 juin 1952 - 20 décembre 2016

L’humoriste, ancien membre du Groupe sanguin, est mort d’un arrêt cardiaque à l’âge de 64 ans, laissant la province sous le choc.

Michèle Morgan | 29 février 1920 - 20 décembre 2016

La comédienne Simone Roussel, dite Michèle Morgan, fut l’une des plus grandes actrices françaises du XXe siècle, connue des cinéphiles comme «les plus beaux yeux» du cinéma français.

Corno (Joanne Corneau) | 22 novembre 1952 - 21 décembre 2016

L'artiste peintre québécoise de renommée internationale est décédée des suites d'un cancer de la gorge à 64 ans. Depuis près de 25 ans, la Saguenéenne d’origine vivait à New York et vendait ses créations partout sur la planète.