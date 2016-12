15 moments télé de l'année 2016

France Beaudoin et son équipe ont marqué un grand coup en racontant les grands moments de la vie de Céline Dion en musique. On n’a pu rester insensible quand toute sa famille, ­petits comme grands, est montée sur scène ou quand sa meilleure amie a chanté timidement. Plein de bonnes idées et un savant mélange de gros noms et de découvertes qui nous a ­révélé Céline sous un autre jour.