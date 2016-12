À trois semaines d'accoucher, une serveuse touche un pourboire de 900 $

Une serveuse de restaurant de l’Arizona qui va accoucher dans trois semaines a reçu un cadeau aussi inattendu que renversant: un pourboire de... 900 $.

Sarah Clark va donner naissance à son premier enfant, autour du 8 janvier, et elle se tape plusieurs heures supplémentaires depuis quelques mois afin d’amoindrir le choc financier à venir, rapporte CNN.

Comme son conjoint doit se faire opérer cette semaine à une hanche, le montant des factures à payer risque de grimper considérablement.

À l’approche des Fêtes, la femme de 29 ans pourra sans doute souffler un peu grâce à la bonne action d’une cliente au grand cœur.

Après avoir commandé, cette dernière est partie avec son repas pour emporter en laissant sur sa facture un juteux pourboire de 1475 % au total de 61 $.

«L'argent de Dieu»

Ce message y était écrit: «Ceci est l’argent de Dieu. Il nous l’a donné pour qu’à notre tour, nous puissions t’en faire cadeau. Que Dieu te bénisse».

Mme Clark a raconté que la cliente en question était elle-même enceinte et que les deux femmes avaient conversé ensemble à quelques reprises.

«Je n’en croyais pas mes yeux. Il m’a fallu un certain temps avant de réaliser que je ne rêvais pas. Je me suis alors mise à pleurer», a confié la jeune femme, qui travaille au restaurant de Phoenix depuis sept ans et qui ne pourra compter sur aucun revenu de remplacement pendant son congé de maternité.

«On entend souvent parler de ce genre de chose incroyable, mais tu ne t’attends d'aucune façon à en être la bénéficiaire, poursuit-elle. C’est un formidable coup de main pour moi et ma famille.»

«Je veux juste lui dire merci. Un immense merci. Je ne sais pas si elle comprend vraiment à quel point cela va nous aider en cette période financièrement difficile», a ajouté la future maman.