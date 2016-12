Boucar Diouf déballe ses souvenirs

Boucar Diouf avait enfilé son bonnet de père Noël pour rejoindre l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sur les tréteaux de la Maison symphonique, à Montréal, mercredi soir.

S’il n’avait jamais assisté à un concert de musique classique avant de collaborer avec l’OSM sur ce spectacle offert jusqu’au 23 décembre, l’humoriste de 51 ans n’a pas tardé à prendre ses aises, sa voix s’élevant sans peine au-delà des arrangements orchestraux.

« Manger billot »

Car des anecdotes et des blagues, il en avait tout un sac à déballer. Son premier choc culturel alimentaire chez sa belle-famille, qui lui a servi de la viande de bois et de la bûche de Noël. «Une famille de Castor», avait-il pensé. Puis son premier cours de survie hivernal dans son petit bungalow et sa première rencontre avec un sapin en ski alpin, «15 secondes sur une pente et 15 semaines en chaise roulante à remonter la pente».

À mesure que le biologiste et animateur égrainait ses souvenirs, l’orchestre mené par Jean-François Rivest venait appuyer ses propos, d’abord en trame de fond, avant de se réapproprier l’avant-scène avec des pièces classiques puisées notamment de Ravel, Schubert, Humperdinck et Tchaïkovski. On se renvoyait constamment la balle, sans que les genres – peut-être trop tranchés? – en viennent à être pleinement «métissés».

Il restait néanmoins des cadeaux à distribuer, dont les Mécaniques générales de Patrice Michaud, enlevante en version symphonique, et L’heure bleue de la formation Le vent du nord, composée de Nicolas Boulerice, Olivier Demers, Simon Beaudry et Réjean Brunet.

Un vent de fraîcheur

D’ailleurs, l’arrivée de la formation traditionnelle s’est fait sentir comme un vent de fraîcheur dans la salle et a donné son sens à la soirée, qui se voulait une rencontre des cultures et une célébration de la diversité. Car, comme le grand-père de Boucar disait: «Si dans une forêt vous croisez deux fois le même arbre, c’est que vous êtes perdus.»

Le point d’orgue a été sans aucun doute le numéro de clôture où Patrice Michaud est revenu taper du pied avec la troupe folklorique, à laquelle se sont également mêlés Élage Diouf et les élèves de l’école 100 % Jumeaux percussions.

Noël métissé serré sera diffusé le 22 décembre à 20 h sur Ici Musique et en rediffusion le 24 décembre à 21 h sur Ici Première, le 25 décembre à 12 h sur Ici Musique et le 30 décembre à 19 h 30 sur Ici Radio-Canada Télé ICI ARTV le 7 janvier à 21 h.