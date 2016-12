Bruce Springsteen: la tournée la plus lucrative en 2016

Les grandes stars ont continué de faire courir les foules en 2016. Et de s’en mettre plein les poches. Selon le site spécialisé Pollstar, un duel à deux entre Bruce Springsteen et Beyoncé a finalement tourné à l’avantage du Boss dont la tournée a été la plus lucrative de l’année. Une victoire à l’arraché par tout juste, façon de parler, six millions de dollars. Voici les cinq artistes qui ont généré les meilleures recettes aux guichets.

1- Bruce Springsteen

Photo d'archives

Le rockeur américain, reconnu pour ses performances généreuses, reste immensément populaire. Malheureusement au détriment de ses propres fans qui ont souvent dû composer avec l’appétit vorace des revendeurs qui exigeaient jusqu’à 5000 $ pour une place après avoir fait main basse sur les meilleurs billets. Le River Tour l’a mené aux quatre coins du globe, sauf au Québec, où les visites du Boss se font rares.

Recettes: 262 millions de dollars US

2 - Beyoncé

Photo d'archives

Après avoir enflammé la mi-temps du Super Bowl, Queen B a imposé sa loi dans tous les stades qu’elle a visités lors de sa tournée Formation. Elle arrive tout juste au deuxième rang du palmarès de Pollstar même si elle est montée sur scène 49 fois contre les 75 concerts de Springsteen.

Recettes: 256,4 millions de dollars US

3 - Coldplay

Photo d'archives

La bande de Chris Martin excelle sur scène. La tournée A Head Full of Dreams a fait le plein et pourrait se hisser plus haut au classement puisque des concerts sont prévus jusqu’au 31 décembre. On les attend à Montréal en 2017.

Recettes: 241 millions de dollars US

4 - Guns N’ Roses

Photo d'archives

Longtemps espérée par les fans du groupe, la réunion d’Axl Rose, Slash et Duff McKagan a rapporté les dividendes anticipés, c’est-à-dire beaucoup d’argent. Les recettes de la tournée Not in This Lifetime n’ont pas été révélées par Pollstar qui se contente de confirmer leur quatrième place. Ça devrait jouer entre 150 et 200 millions. Et attendez-vous que Guns N’ Roses fasse aussi beaucoup d’argent en 2017 alors que plusieurs concerts sont à son agenda, dont un à Montréal.

5 - Adele

adele Photo d'archives

On croyait que la chanteuse britannique dominerait ce classement des tournées les plus lucratives, mais Adele n’a pas à pâlir de sa performance au cinquième échelon, elle qui a collectionné les concerts à guichets fermés. Tout comme Guns N’ Roses, le résultat final de la tournée Adele Live 2016/2017 ne sera dévoilé qu’en janvier par Pollstar.

Prévoyez quelque chose autour de 150 millions de dollars.