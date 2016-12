Dominique Lévesque était en bonne santé

Au lendemain de la triste nouvelle du décès de son complice, Dany Turcotte a confié que Dominique Lévesque, emporté mardi par une crise cardiaque, n’avait pas de problèmes de santé connus.

Bien que ce soit l’autopsie qui pourra confirmer la cause exacte de la mort de son grand ami, Dany Turcotte a confié que ce dernier avait passé des tests de santé récemment. «Il n’avait rien au cœur. Ça peut arriver à n’importe qui, n’importe quand. On est fragiles», a-t-il dit.

Mais Dany Turcotte a répété à plusieurs reprises à quel point Dominique Lévesque était une personne stressée, angoissée. C’est d’ailleurs la raison qui l’a éloigné de la scène. «Son cerveau n’arrêtait jamais», s’est-il remémoré.

Incinéré au Honduras?

Dany Turcotte a confié que la conjointe de Dominique Lévesque ainsi que son fils de trois ans devaient revenir la nuit dernière du Honduras. Le corps de l’humoriste doit cependant y rester afin de subir une autopsie et être incinéré, a affirmé Dany Turcotte.

«Il avait demandé d’être incinéré, et rapatrier un corps, c’est très complexe», a-t-il expliqué.

Effectivement, après un tour sur le site web du gouvernement du Canada, on constate que la démarche pour ramener un corps ou même des cendres au pays est un processus compliqué qui peut être long.

Une cérémonie «plus tard»

Au retour de sa famille, Dany Turcotte devrait se joindre à elle pour prendre les dernières décisions.

Concernant une cérémonie, «ce ne sera pas avant les Fêtes, je ne crois pas», soutient l’animateur. «Si on veut qu’il y ait le plus de gens possible pour lui rendre hommage, ce serait mieux d’attendre un peu.»

Dany Turcotte a passé une journée bien éprouvante mercredi. Après une courte nuit de sommeil, il a tout de même rencontré les médias, ironiquement à Jonquière, là où il a rencontré Dominique Lévesque pour la première fois, pour «saluer sa mémoire».