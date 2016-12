Déménagement du Marché du Vieux-Port: Adhésion massive des membres, jure la Coopérative des Horticulteurs de Québec

Regrettant les «affirmations fausses» véhiculées ces derniers jours, la Coopérative des horticulteurs de Québec, gestionnaire de l’actuel et du futur Marché public, jure que ses membres sont majoritairement favorables au déménagement à ExpoCité.

«Certains présentent le futur Grand Marché comme un centre d’achat avec tout plein de boutiques autres qu’agroalimentaires. C’est faux!» a insisté Daniel Tremblay, directeur général du Marché, mercredi.

Selon lui, 67 des 70 membres de la Coop ont signifié leur intention de louer un emplacement dans le futur Grand Marché.

«Le nouveau marché sera un lieu d’attraction majeur. Il représente une opportunité extraordinaire pour les membres de développer leur entreprise, ce qui n’est plus possible actuellement sur le site du Vieux-Port», écrit la Coopérative.

«Volet ethnique»

M. Tremblay a insisté pour dire que le futur Marché devra être ouvert aux producteurs de la grande région comme ceux de Portneuf ou de Charlevoix. Un «volet ethnique» est également prévu.

Mercredi, le maire de Québec Régis Labeaume a dit qu’il y aura «trois fois plus d’espace et trois fois plus de produits» dans le futur édifice en comparaison avec l’actuel Marché jugé «inadéquat».

– Avec Jean-Luc Lavallée