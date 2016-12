Ferrero fête ses 70 ans et égrène une série de chiffres impressionnants: un tiers de la consommation mondiale de noisettes et une quantité de Nutella produite pesant chaque année l'équivalent de l'Empire State Building. L'histoire de Ferrero commence en 1946 à Alba, en Italie. Au sortir de la guerre, un pâtissier, Pietro Ferrero, a l'idée d'utiliser des noisettes pour remplacer le chocolat, beaucoup plus cher, pour faire de la pâte à tartiner. Naît alors ce qui sera baptisé, quelques années plus tard, le Nutella. Depuis, dans l’usine d'Alba, deux millions de pots de Nutella sortent chaque jour.