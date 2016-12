Le Massif du Sud dévoile sa programmation hivernale

La station touristique de ski alpin du Massif du Sud lancera sa programmation hivernale vendredi et permettra aux skieurs d’utiliser sa remontée mécanique peu avant Noël.

Ouvert depuis le 10 décembre dernier, le centre des loisirs de la région de Chaudière-Appalaches a reçu jusqu’ici 219 cm de neige. Une marque facilitante, dans le contexte où plusieurs skieurs de la région étaient impatients de dévaler les pentes.



Dimanche dernier toutefois, une couche de grésil est tombée dans le secteur, forçant l’équipe des patrouilleurs à réévaluer l’état de certaines pistes. Jeudi, l’administration réinspectera également ses sous-bois afin de s’assurer qu’ils soient bel et bien sécuritaires avant de les rendre disponibles.



25 ans



Cette saison, l’institution promet de nombreuses nouvelles façons de se divertir en plein-air. L’Après-Ski au bar Le Sous-Bois présentera notamment 10 spectacles au cours de l’hiver, dont la venue attendue du groupe The Respectables, qui y sera dans le cadre des célébrations entourant ses 25 ans d’existence.



L’offre gastronomique sur place sera également transformée par le chef Jean-Sébastien Leclerc, afin de miser sur une alimentation plus santé et locale. La brasserie montréalaise des Deux-Frères entrera d'ailleurs au Massif du Sud prochainement afin de «continuer d'encourager l’économie de notre province», a indiqué le responsable marketing de l'entreprise Frédérik Maheu.



De son côté, l’organisme Junior Lemieux tiendra sa competition Top-To-Bottom, qui réunit chaque fois de nombreux skieurs amateurs en style libre, sous-bois et snowpark sous la forme d’une rivalité amicale. Les populaires Chèvres de montagne offriront quant à elles plusieurs journées d’initiation pour les femmes au ski haute-route, dès le 29 janvier.