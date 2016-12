Un Québécois a signé le 2e meilleur vidéoclip de 2016

Un an après que Xavier Dolan eut dirigé Adele dans Hello, un autre réalisateur québécois s’illustre à l’international avec un vidéoclip.

Martin C. Pariseau voit son nom apparaître au deuxième rang du palmarès des meilleurs clips de 2016 du magazine Rolling Stone pour son travail sur Lite Spots du DJ montréalais Kaytranada. Seul Lemonade, l’ambitieux film musical de 65 minutes de Beyoncé, auquel ont participé sept réalisateurs, devance l’œuvre de Pariseau. Les plus récents vidéoclips de grosses pointures comme Kanye West (Fade) et David Bowie (Lazarus) émergent plus loin au classement.

En entrevue au Journal, Pariseau dit avoir accueilli la nouvelle avec humilité. «Ça donne le sentiment du devoir accompli», déclare le Montréalais de 26 ans.

Photo Courtoisie

Inspiration Conte pour tous

D’une durée de quatre minutes, le clip de Lite Spots, tiré de l’album 99.9 %, nous transporte au cœur d’un monde ludique et paisible. On y voit Kevin Celestin, alias Kaytranada, danser avec un petit robot dans différents quartiers de Los Angeles.

Martin C. Pariseau avoue s’être inspiré des célèbres Contes pour tous d’André Melançon pour créer l’univers singulier du clip. «Je voulais faire quelque chose d’ultra réaliste avec une petite touche de magie, explique le réalisateur. Je voulais faire quelque chose qui pourrait plaire autant aux enfants de cinq ans qu’aux adultes de 50 ans. Je voulais faire sourire les gens.»

Doté d’un budget extrêmement serré (une infime fraction de celui de Lemonade de Beyoncé), le vidéoclip de Lite Spots a failli ne jamais voir le jour, révèle Martin C. Pariseau. «La plogue a presque été tirée trois ou quatre fois», affirme-t-il.

Tourné en Californie en avril 2015, le vidéoclip est sorti en mai dernier après avoir profité du talent en effets visuels de nombreux Québécois. «C’est le résultat de plusieurs mois de travail, mais surtout du dévouement de beaucoup de gens qui ont décidé d’embarquer dans le projet parce qu’ils y croyaient. J’ai été super chanceux de rencontrer tout ce monde», précise Pariseau.

Une belle visibilité

Rolling Stone est loin d’être la seule publication à avoir salué la qualité de Lite Spots. Le clip arrive 11e au classement du magazine américain Pitchfork et 15e au palmarès 2016 des Inrocks.

Détenteur d’un DEC en cinéma du Cégep de Saint-Laurent et d’un certificat en scénarisation de l’UQAM, Martin C. Pariseau a réalisé des vidéoclips pour Cœur de pirate, Dead Obies et Loud Lary Ajust.

Représenté par Gorditos, une maison de production publicitaire montréalaise, Pariseau souhaite réaliser des publicités et caresse un projet de film. Il espère également tirer profit du beau parcours de Lite Spots. «C’est une belle visibilité, c’est certain», dit-il.