Série de vols de décorations de Noël

Plusieurs vols de décorations de Noël seraient survenus dans les secteurs de Saint-Henri de Lévis, Saint-Charles de Bellechasse et Saint-Anselme sur la Rive-Sud dans les derniers jours.

Sur la route du Président-Kennedy, la boutique MCS Informatique affirme s’être fait dérober un imposant père Noël gonflable dans la nuit de lundi à mardi.

La propriétaire Karine Laliberté assure pourtant avoir pris certaines mesures de sécurité en attachant ses décorations aux châssis de ses fenêtres à manivelle. Depuis, une plainte a été transmise à la police de Lévis.

«Ce n’est pas la valeur de l’argent qui importe ici, mais bien la valeur sentimentale pour les enfants du secteur que je dénonce, a martelé la mère de l’entrepreneure, Diane Groleau, en entrevue téléphonique. Il s’agit de leur fête, leur rêve.»

Évènement récurrent

Ce genre d’incidents fait l’objet de plusieurs plaintes à longueur d’année, selon l’agent d’information de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau.

«Ce sont des choses qui arrivent, on a eu des citoyens qui nous ont avisés pour avoir de la surveillance par exemple, à quelques reprises» a-t-il indiqué.

C’est dans le but d’identifier le réseau en place et les coupables que Diane Groleau et sa fille ont porté plainte cette semaine.

Des vols similaires s’étaient déjà produits dans leur secteur il y a deux mois, lors des festivités de l’Halloween. «Je fais ça pour voir si d’autres l’ont vécu, pour que les gens ouvrent les yeux, a noté Mme Groleau. C’est d’être plus vigilant, de regarder, de le dire aux policiers.»

Le Service de police de la Ville de Lévis affirme pour sa part ne pas avoir ouvert d’enquête dans ce dossier.

Appel à la prudence

Diane Groleau souhaite profiter de l’occasion pour rappeler aux citoyens de garder l’œil ouvert pendant le temps des fêtes.

«Qu’on aille regarder si les personnes vendent ça sur Kijiji ou sur d’autres sites dans le genre, a-t-elle recommandé. Ce serait bien de trouver qui vend ça et d’où ça vient.»