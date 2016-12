Si j’étais un client de CROP

Rendu public jeudi dernier par La Presse +, le récent sondage CROP a beaucoup fait jaser. Celui-ci confirme une baisse importante du PQ observée en novembre. Dans le même mouvement, le Parti libéral enregistrerait une hausse significative de ses appuis, notamment chez les électeurs francophones et en région, sans qu’aucun événement ne permette d’expliquer un tel phénomène.

Seule différence entre les enquêtes de novembre et de décembre, la CAQ redescendait au troisième rang, ce qu’on se gardait bien de mentionner dans l’article de La Presse, tout comme le niveau d’appui total des autres partis que le PQ. Délibérément ? Oubli ? Négligence ? Je ne le sais pas plus que vous.

Tout ça a surpris. D’autant plus que, deux jours plus tard, le Journal publiait un sondage Léger montrant l’inverse, soit un PLQ en baisse, à égalité avec le PQ et une CAQ se trouvant quand même en très bonne forme.

Ces derniers chiffres ont un argument massue pour appuyer leur véracité : ils sont congruents avec les résultats des partielles du 5 décembre, où le vote libéral s’est effondré, et ce même dans son château-fort de Verdun.

Damage control

Depuis, ça débat de toute part. Plusieurs chroniqueurs se sont prononcés (ici, ici et ici). Dans un texte qui avait tout l’air d’une opération de damage control, Alain Dubuc est même venu à la rescousse de CROP en tentant d’expliquer la différence avec le résultat des partielles par le taux de participation et la non-représentativité de quatre circonscriptions sur cent vingt-cinq.

C’est faible, comme justification (on peut très bien faire une projection à partir d’un seul comté et les quatre qui étaient en élection présentent des profils très différents), mais c’est une question que Denis Lessard n’avait pas jugé utile d’évoquer dans son article rapportant le sondage. Alain Giguère, le patron de CROP, ne semblait pas en voir la pertinence non plus.

Du côté des analystes, il y a Claire Durand, considérée par les libéraux comme la référence, qui préfère s’en remettre à la moyenne des deux sondages (ce qui n’est pas fou) pour dire essentiellement que les partis sont tous à peu près stables. Il y aussi Bryan Breguet, anciennement plus proche de l’ADQ, mais toujours très neutre dans son travail, qui semble très dubitatif devant les chiffres de CROP, à plus fortes raisons que ceux-ci mesurent Québec Solidaire plus fort en région qu’à Montréal, ce qui n’est pas loin d’être ridicule. Mme Durand s’interroge également sur la manière dont QS est coté.

À la fin, on s’y perd et, n’étant pas un spécialiste moi-même, je n’irai pas plus loin pour risquer des explications.

Peut-être à part pour dire que si le PLQ était à 38 %, il serait allé chercher son dépôt dans Saint-Jérôme et dans Marie-Victorin.

Le cas CROP

Moi, ce qui me choque dans tout ça, c’est le peu de distance critique que prennent les médias et les commentateurs quand vient le temps de manier les résultats de sondage. Je mentionne plutôt l’étonnant manque de curiosité de Denis Lessard dans son article. L’homme est un des journalistes les plus futés de la colline Parlementaire, il est supposé savoir ce qu’il fait.

Je vois aussi les analystes qui reprennent l’information comme s’il s’agissait de paroles d’Évangile. « Les souverainistes quittent le PQ », répétaient-ils tous en chœur lors de la publication de l’enquête de novembre. Or, si les politiciens ne doivent jamais commenter les sondages, les chroniqueurs ne devraient jamais les évoquer autrement qu’au conditionnel, surtout quand il n’y en a qu’un seul pour affirmer quelque chose et dans un contexte où on se questionne de plus en plus sur leur fiabilité. Z’avez entendu parler du BREXIT, quelqu’un ?

Ça m’agace d’autant plus que, s’il y a une firme à qui il ne faut pas donner le Bon Dieu sans confession, c’est bien CROP.

Pas à cause de leur méthodologie utilisant un panel web et leur échantillon non probabiliste (Léger fait la même affaire...), mais notamment parce que c’est une maison qui a déjà avoué avoir des pépins d’interprétation.

Influencer les résultats

Je montre patte blanche en levant le voile sur un aspect du monde politique, mais je n’exagère pas en disant que c’est une vraie peur de stratège souverainiste de « se faire organiser une élection par un CROP ». En 2011, par exemple, j’avais accès à des chiffres internes du Bloc qui montrait une émergence du NPD, mais rien qui ressemblait à la vague orangée qui allait déferler sur les Unes de La Presse et du Soleil en publiant un sondage exposant une forte montée de Jack Layton au Québec.

Entre rapporter une tendance et la favoriser, il n’y a qu’un pas que certains ne semblent pas gênés de franchir.

Et c’est ça le problème avec CROP, particulièrement quand elle analyse ses propres sondages par le truchement d’Alain Giguère (Youri Rivest était meilleur, plus subtil à tout le moins) : on a parfois moins l’impression d’entendre décrire l’état de l’opinion publique que de réfléchir à voix haute sur là où on voudrait qu’elle soit.

Comme pour me donner raison, un ami publiait samedi un extrait du livre Sortie de Secours de Jean-François Lisée où il est rapporté que le même Alain Giguère disait en octobre 95 que le Oui pourrait finir dans les 30 %. Méchant prévisionniste...

Une vitrine

À la fin, c’est difficile d’expliquer tout ça. Vous savez, ce n’est pas dans l’intérêt de CROP de publier des sondages truqués. Il n’y a pas de complot, je n’y crois pas.

Il n’y en a pas non plus entre Léger et le PQ, en passant. Je peux vous le dire pour avoir été au cabinet alors que toutes les maisons donnaient la CAQ en tête en 2012. Toutes nos suppliques à Nicole Léger n’y ont rien changé. Que je sache, Léger ne mesure pas la souveraineté à 50 % non plus.

Pourquoi ? Parce que les enquêtes sur l’opinion publique, c’est avant tout une vitrine pour les maisons de sondage, ce n’est pas là que le gros argent est. Il s’agit de la partie la plus visible de leur travail, celle qui leur attire de l’attention médiatique pour ensuite se faire embaucher pour faire des enquêtes de mise en marché pour du savon, de la bière ou des loteries.

Quel intérêt aurait CROP, donc, à faire des sondages qui seront battus en brèche par les élections partielles et la compétition ?

Parce que oui, à la fin, une partielle, c’est une bonne lecture de l’opinion publique. Oui, savoir quels sont les électeurs qui ont envie de se mobiliser pour former le 35 % de personnes qui iront voter, c’est une donnée pertinente pour analyser le contexte. C’en est une, parmi d’autres, qui guident les acteurs politiques dans leurs décisions et leurs stratégies, au même titre, par exemple, que l’humeur du caucus (en contact avec les électeurs) ou les rentrées de financement populaire.

Et à la fin, vous pourrez demander à Jean-François Lisée, il préfère gagner des partielles que des sondages CROP. De même, Philippe Couillard ne vous le dira pas, mais s’il se pensait 13 points en avance, il ne serait pas en train de s’acheter du trouble à préparer un remaniement et un discours d’ouverture.

Bref, même les libéraux ne croient pas CROP.

Si j’étais client...

Tout cela a de quoi laisser perplexe, donc. Comment CROP peut-il se tromper autant s’il ne le fait pas délibérément ? Se peut-il qu’il soit simplement... pas bon ?

On serait porté à penser que la maison se considère elle-même comme telle. Préparant cette chronique, j’ai voulu aller voir quelle était sa prédiction avant les dernières élections, afin de comparer avec le résultat. Quelle ne fut pas ma surprise de constater qu’on n’en avait tout simplement pas faite ! Le dernier CROP en 2014 remonte à trois semaines avant le 7 avril, date du scrutin.

Une maison de sondage qui arrête de faire des enquêtes pendant une campagne, c’est un peu comme une Cage aux Sports qui fermerait en pleines séries éliminatoires. À part craindre que la comparaison avec le Boston Pizza d’à côté ne la fasse mal paraître au point où elle ne s’en remettra pas, il n’y a pas de bonnes raisons.

Si j’étais client de CROP, donc, je m’interrogerais. Si je les embauchais pour vendre du savon, de la bière ou des loteries, je me demanderais si la firme croit elle-même aux chiffres qu’elle me présente.

Et le premier client qui devrait se poser la question, c’est La Presse. Je vous l’ai dit, je ne crois pas au complot. Je crois toutefois que les sondages qu’elle publie — et aussi la manière qu’elle les traite — contribuent à miner sa propre crédibilité.

Il n’y a pas que deux firmes qui travaillent au Québec. Il y a en d’autres qui font un boulot honnête. Angus Reid, Segma, Forum, EKOS, Ipsos Reid, nommez-les.



Je ne serais d’ailleurs pas surpris d’apprendre qu’on se pose déjà la question, au coin de Saint-Laurent et de Saint-Antoine...