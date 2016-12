Tir groupé contre le gouvernement

Le trio péquiste régional formé des députés Alexandre Cloutier, Sylvain Gaudreault et Mireille Jean ont fait le bilan de leur dernière année en chambre, et ce qu’ils constatent d’abord et avant tout, c’est le marasme économique qui continue de frapper la région.

«Il suffit de regarder le désert d’investissement depuis deux ans. Il n’y a plus de grands projets, il n’y a plus d’investissements majeurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je trouve ça profondément regrettable», a affirmé le député de Jonquière aux côtés de ses deux collègues, qui étaient tous trois réunis lors du Cercle de presse de Saguenay, mercredi.

«Avec l’arrivée de ce gouvernement-là et de M. Couillard, on a l’impression qu’il est seulement un visiteur dans son comté, et non pas habité du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans ses actions», a lancé Sylvain Gaudreault à l’intention du premier ministre.