Sans Markov, Price face au Wild

Andreï Markov restera à l’infirmerie pour un deuxième match d’affilée. Michel Therrien a confirmé l’absence de son expérimenté défenseur face au Wild du Minnesota. Et on risque fort de ne pas le revoir d’ici Noël.

Avec deux matchs en deux soirs contre le Wild et les Blue Jackets à ­Columbus, le CH devrait logiquement se tourner vers Al Montoya pour la deuxième rencontre. Contrairement à la dernière série de deux matchs en autant de soirs, Therrien a refusé de ­dévoiler l’identité de ses gardiens à l’avance.

Un match à Columbus, c’est aussi le souvenir d’une défaite de 10 à 0 pour Montoya et le CH. Therrien dit toutefois que cette dégelée du 4 novembre ­n’influencera pas sa ­décision.

«En tant que gardien, que compétiteur, tu veux simplement jouer le plus de matchs possibles, a-t-il répliqué. Peu importe le match, tu le prends. Je sens que mon jeu revient. On a deux matchs qui s’en viennent, et il ­arrivera ce qui arrivera. J’ai hâte au prochain défi!»