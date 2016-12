MERCIER, Pauline Charbonneau



À l'hôpital St-François d'Assise, le 18 décembre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Pauline Charbonneau, épouse de feu monsieur Gaston Mercier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Johanne Robin), Elaine, Paule (Gilles Garneau); ses petits-enfants: Marie-Elaine, Alexandra (Xavier Lamy) et leur mère, Christiane Maltais; ses arrière-petits-enfants: Gaïa, Miko, Isis et Hélio; ses frères et soeurs: feu Gérard, feu Lucille (Philippe Laberge), André (feu Marcelle Johnston), Jeannine (feu Clément Thibault), Denise (feu Conrad Lortie), Raymond (feu Andrée Dumontier et Claire Gaudreau), Jacqueline (John Neill); ses belles-soeurs survivantes de la famille Mercier: Louisette et Gabrielle; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec , St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 , Tél. : 418-525-4385.