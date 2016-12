10 drôles de choses qui se sont passées dans le monde de l’auto en 2016

C’est presque déjà l’heure de dire au revoir à l’année 2016. Mais avant de tourner la page, on a pensé faire un petit récapitulatif de ce qui s’est passé dans le monde automobile au cours des 12 derniers mois.

Mercedes a dévoilé un pick-up

Oui, une camionnette chez Mercedes. Ce n’est qu’un concept pour le moment, mais le constructeur allemand a confirmé qu’une version de production suivra bientôt. Son nom: le Classe X.

Tesla a finalement dévoilé la Model 3

Après des mois d’attente et de rumeurs, Elon Musk a finalement dévoilé la Model 3, la première Tesla «abordable». Le lancement est fait depuis plusieurs mois déjà, mais on est encore loin d’une mise en marché...

Québec a adopté un projet de loi Zéro Émission

Cela pourrait forcer certains constructeurs à importer des véhicules électriques au Québec. On ne dira certainement pas non.

Une Aston Martin a été retrouvée après 45 ans à pourrir dans le bois

L’Aston Martin DB4 a beau avoir dépéri, mais la firme qui la mettra à l’encan en janvier s’attend à ce que son prix de vente atteigne 600 000 $.

Volkswagen dédommagera enfin les propriétaires de voitures diesel

Après plus d’un an de tergiversations, Volkswagen a finalement annoncé que les propriétaires canadiens de voitures impliquées dans le scandale des moteurs diesel polluants recevront un dédommagement variant entre 5100 $ et 8000 $.

Jeep a mis un moteur de Hellcat dans un Wrangler

Un Jeep Wrangler de 707 chevaux, ça ressemble à ça. Malheureusement, il ne s’agit que d’un concept pour faire jaser les curieux, et aucun projet de commercialisation ne semble sur le point de se concrétiser.

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée dans une usine de Volkswagen

Ça fait des décennies que la Seconde Guerre mondiale est terminée, mais elle se fait encore sentir en Allemagne...

Un homme a payé 6 millions $ pour une plaque d’immatriculation

Pendant que des enfants meurent de faim au tiers-monde, un homme d’Abu Dhabi a payé l’équivalent de plus de 6 millions de dollars canadiens pour avoir une plaque d’immatriculation numérotée «1».

Mitsubishi a été achetée par Nissan

Nissan a profité d’une chute en bourse de Mitsubishi pour acheter assez de parts de la compagnie pour en devenir l’actionnaire majoritaire. Ça risque de changer bien des choses pour ces deux constructeurs au cours des prochaines années...

Dodge ressuscitera la Neon

Décidément la plus belle nouvelle de l’année. Malheureusement, le nom Neon ne sera pas réutilisé au Canada.