GAUTHIER, Lise Garneau



À sa résidence, le 19 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Lise Gauthier, épouse de feu monsieur Roland Garneau. Elle demeurait à Vanier (Québec).La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son fils Luc (France Nadon); son petit-fils Maxime (Ève Simard Ranger); ses frères et soeurs: Françoise (feu Maurice Garneau, Gaston Laperrière), feu Monique (feu Gaston Garneau, Jacques Robitaille), Germain (Constant Sauvageau) et feu Aurélien (Colette Gingras); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Garneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à madame Nancy Murray et au personnel de la Résidence Roc-Amadour pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.