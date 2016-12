5 produits régionaux à mettre dans le bas de Noël

Vous souhaitez offrir un présent original, fait à la main et qui a du chic? Depuis un an et demi, des nœuds papillon en bois de marque Abattis sont fabriqués à La Baie. En plus de la collection régulière, l’entreprise permet aux clients de personnaliser leur nœud papillon, en choisissant la forme, la teinte, le type de bois ainsi que le tissu. Cette année, il est même possible d’y faire imprimer des motifs de Noël! D’autres produits en bois, comme des sous-verre et des planches à découper, sont également disponibles dans les différents points de vente de la région et sur le site web des Nœuds Pap en bois Abattis.