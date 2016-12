TURCOTTE, Antoine



À l'hôpital de Ste-Monique, le 15 décembre 2016, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Antoine Turcotte, époux de dame Adella St-Laurent, fils de feu Bélonie Turcotte et de feu Adéline Lavoie, le dernier d'une famille de 11 enfants. Il était le père de Réjeanne, Solange, Berthier, Gervais (Lynda Bourgeois), Gatien, Sylvain (Céline Pelletier), Manon (François Bérubé). Il demeurait à Québec.le lundi 26 décembre de 19 h à 21 h, lede 9 h à 11 h.Antoine a été tour à tour, bûcheron, fermier et menuisier. Il a tout donné à sa famille et a parfois dû s'en éloigner pour subvenir aux besoins des siens. Époux aimant et père prévenant, il a su, par l'exemple, transmettre les plus belles valeurs qui soient ; l'amour, le courage, la générosité, la gentillesse et l'humour. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Adella et ses enfants : ses 17 petits-enfants et 25 arrière- petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Laurent, sa belle-sœur de la famille Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Un merci spécial à l'équipe de l'hôpital Ste-Monique, une équipe formidable, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, QC, G1S 3G3, en ligne www.societealzheimerdequebec.com