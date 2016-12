Cadeaux pour les toutous à poils

Au Zoo sauvage de Saint-Félicien, Noël ne sera pas seulement célébré par les employés et par les visiteurs, puisque les animaux auront aussi droit à de beaux cadeaux offerts par le père Noël le 26 décembre.

Les menus sont si nombreux pour satisfaire toutes les créatures poilues du zoo que leur confection débute dès l’automne. Yaourt, poisson, fruits et même viande seront préparés pour gâter les bêtes. Certains jeux sont aussi organisés pour stimuler l’animal.

«On fait aussi des piñatas à base d’eau et de farine, ce qui est sans danger pour la bête, estime Mme Gagnon. À l’intérieur, on insère de la nourriture. L’animal devra donc travailler pour trouver sa gâterie, ce qui lui sert d’enrichissement.»

Les familles qui souhaiteront passer le lendemain de Noël au Zoo sauvage auront aussi la chance de nourrir les ours polaires sur la passerelle, et de rencontrer un Gobi de Noël, le fameux chameau de Bactriane du Zoo.

«Le 26 décembre est toujours une grosse journée pour le zoo, puisque les familles en visite se cherchent une activité à faire. On les accueille donc ici, où ils peuvent célébrer Noël avec nos animaux, et on leur offre quelques activités-cadeaux supplémentaires», termine Mme Gagnon.