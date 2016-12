RENY, France



À sa résidence, le 16 décembre 2016, à l'âge de 69 ans, est décédée madame France Reny, fille de Paul Reny et de Pauline Lemieux. Elle demeurait à Québec.le jeudi 29 décembre 2016 de 19 h à 21 h.suivi de l'inhumation au cimetière Belmont. La famille recevra vos condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses parents et elle était la soeur de feu Claude (Danielle Claeysboùùaert) et de feu Conrad. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Loïc, Gaëlle, Sandrine et Tanguy; sa très grande amie de toujours, Mary Métivier; plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s.