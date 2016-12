BOULANGER, Georgette Girard



Au Manoir des Pionniers, le 12 décembre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Georgette Girard, épouse de feu monsieur Gaston Boulanger, fille de feu monsieur Napoléon Girard et de feu madame Elmire Leclerc. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette autrefois de Chibougamau.de 12 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Lyne (Michel Bradette), Denis (Tina Phelps), Paul (Hélène Perron), Michel (Isabelle Dion), Lily; ses petits-enfants : feu Vincent, Maxime, Marie-Pier, Nicolas, Catherine, Benjamin, Ariane, Mia et Matis; ses arrière-petits-enfants : Anthony, Isaac et Raphaël; ses beaux-frères : Marc (Thérèse Guérin), feu Bernard (Pierrette Fortin); ses frères et sœurs : feu Yvette (feu Roch Ménard), feu Duncan (Réjeanne Drouin), feu Georges-Edouard (feu Yvette Boivin), feu Micheline (feu Roger Delisle), feu Rolland, feu Gaston, Jean-Paul, feu Émilie (Marcel Larouche) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir des Pionniers pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261- 4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8.