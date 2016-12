Céline Dion ne chantera pas pour l’assermentation de Donald Trump

L’équipe du nouveau président américain n’a pas réussi à convaincre la chanteuse québécoise de participer au spectacle lors de son assermentation le 20 janvier prochain à Washington.

Selon ce que rapporte le site The Wrap, le riche hôtelier de Las Vegas Steve Wynn, grand ami de Trump, avait pourtant promis qu’il allait convaincre Céline Dion d'y chanter.

Wynn aurait aussi tenté de convaincre le chanteur country Garth Brooks de participer à la soirée inaugurale. Sans succès.

Steve Wynn AFP

L’équipe de Donald Trump semble éprouver bien des difficultés à réunir des célébrités pour ce spectacle. Elton John et Andrea Bocelli par exemple ont tous deux décliné l’invitation.

Andrea Bocelli aurait d’abord accepté de s’y produire, mais il s'est rétracté après que ses fans eurent manifesté leur mécontentement.

Seule la jeune chanteuse de 16 ans Jackie Evancho aurait accepté de prendre part aux festivités. L’interprète découverte à l’émission America’s got talent chantera l’hymne national américain pour l'occasion.

Jackie Evancho AFP

L’équipe de Trump tenterait désespérément de réunir des invités de marque pour le spectacle du 20 janvier.

Mark Burnett, coproducteur (avec Donald Trump) de l’émission Celebrity Apprenctice et organisateur principal de cette soirée inaugurale, s’affaire toujours à recruter des vedettes voulant faire acte de présence le 20 janvier.

Le directeur des communications de l'événement, Boris Epshteyn, a pourtant laissé entendre que bien des artistes désirent y participer.

Dans un courriel envoyé à The Wrap, il avance même que «l'inauguration dans son ensemble sera une célébration passionnante et rassembleuse de la liberté et de la démocratie. Nous communiquerons plus de détails au moment opportun».