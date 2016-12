Comment divorcer sans douleurs?

Ma vie de couple va mal, et quand je tente d’entamer une discussion sur les modalités de notre séparation avec mon chum, il m’oppose un refus. Son argument est qu’on n’a pas le droit de faire ça à nos deux enfants. Mais comme j’existe aussi et que je n’en peux plus, j’ai décidé de laisser passer le temps des fêtes pour m’attaquer de front à ce projet.

On n’a jamais eu une bonne communication. Quand vient le temps de parler il se renferme dans sa coquille et ça me met tellement en beau m....., qu’une fois la tempête passée, je boude pendant plusieurs jours avant que tout redevienne à peu près à la normale. Je n’en peux plus de son jeu de silence et d’obstruction.

Même si à cause de nos deux enfants je tiens encore, je laisse passer le temps des fêtes, et après j’entends poser un geste drastique. Je sens que c’est ma seule porte de sortie si je ne veux pas mourir au combat. La situation affecte mon travail autant que ma qualité de vie. Et comme je ne trouve aucune issue avec cet homme que de procéder à une coupure radicale, c’est ce que je souhaite faire en janvier prochain.

À part les enfants, l’autre chose qui m’a jusqu’à maintenant retenue de procéder, c’est que mes parents qui sont des pacifistes nés et qui sont ensemble depuis 45 ans, aiment beaucoup mon conjoint. Je sens qu’ils prendront très mal la chose, mais je ne peux quand même pas sacrifier mon équilibre personnel pour eux quand même? Viens à mon secours Louise. Suggère moi une façon de faire qui va m’éviter de faire face à tous ces problèmes que je vois pendre au-dessus de ma tête!

Une qui voudrait satisfaire tout le monde et elle aussi

On ne peut jamais satisfaire tout le monde et son père. Oubliez ça. Si vous voulez procéder à cette séparation, ça va certainement grincer aux entournures. Mais je vous rappelle qu’il existe au Québec depuis 1997 ce qui s’appelle « la médiation familiale ». C’est à dire que le ministère de la justice du Québec offre une séance gratuite sur la parentalité après la rupture dans les 42 palais de justice du Québec.

Pour encourager les souples avec enfants en situation de rupture à recourir à la médiation familiale, le ministère assume le paiement des honoraires de médiateurs familiaux accrédités, à condition que leur tarif horaire respecte celui prescrit par la loi, soit 110$/heure. Les parents ont alors droit à 5h de services professionnels dans le cas d’un processus de séparation. Et à mon avis, rien ne vaut la médiation pour emmener les parties en cause à se parler pour s’entendre.