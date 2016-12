RENAUD, Pierrette Vaillancourt



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 17 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Pierrette Vaillancourt, épouse de feu monsieur Dominique Renaud, fille de feu dame Ozélina Collin et de feu monsieur Paul Vaillancourt. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres à lade 12 h 30 à 13 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en toute intimité le même jour. Elle rejoint son frère et ses soeurs qui l'ont précédée; Rita (feu André Rodrigue), Ghislaine (feu Lucien Gauthier) et Gilles (feu Marguerite Lefrançois). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Lise Chiasson), Gilles (Christine Bertrand), Caroline (Stéphane Dufresne); ses petits-enfants: Carolane, William, Marie-Ève, Dominic, Élysabeth; ses arrière-petits-enfants: Leslie, Théodore; ses soeurs et son frère: Colette (feu Raymond Kelly), Jean-Luc (Élise Chouinard) et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Renaud; feu Marcel (feu Madeleine Prémont), feu Maurice (feu Rita Boucher), Françoise (Émile Jacob), feu Fernand (Marcelle Giguère), feu Guy (Suzanne Binet), Lucille (feu Jacques Soulard), feu Yves (feu Desneiges Prémont), feu Raymond (feu Denise Lauzier), feu Jean-Claude (Huguette Vandal), feu Michel (Gisèle Laprise), sa belle-soeur Collette Roy, sa grande amie Claudette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du B-8 des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-D 'Assise) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.