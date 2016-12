De quessé?

De quoi allez-vous jaser cette année? Noël, jour de l’An et même entre les deux, déboulent les partys pétillants, les effervescentes réunions de famille où, généralement, sur différents sujets d’actualité, débarquent l’opinion du mononcle borné, de la nièce sensibilisée, de la grand-maman tolérante ou du beau-frère aux analyses faisandées. Mais, cette année, pas réellement une juteuse cuvée pour débattre politique. Ici, on est loin des campagnes électorales et, aux États-Unis, Donald Trump est encore en train de monter son arsenal. Le Canadien? Quand il gagne, il n’y a pas de débat. On les aime. La météo? Elle danse dans les normales et on fêtera et cuvera un Noël blanc. Les innombrables travaux routiers? On a déjà fait le tour.

Les attentats à coups de camion? Quoi rajouter? Que peut-on dire?

Toutefois, petit risque de controverse intéressante autour des boutiques de marijuana. Les adeptes de gazon comique vont-ils se révéler devant toute la famille? Ça peut être drôle.

SUGGESTIONS

Êtes-vous surpris que le système de justice québécois ne soit plus capable de suffire au travail des policiers? Est-ce que c’est arrangé avec le gars des vues? Est-il arrivé le temps de signer Radulov après ses louables et convaincants efforts? Sinon, il sera libre comme l’air l’été venu. Ou alors, vous pigez. Fumer à 9 mètres de la porte, les patates en purée, les Expos, les photos radars, Vaillancourt en dedans et la Jaguar de Sylvain Cossette.

Y a peut-être moyen de mettre le trouble si un des membres de la famille a un pitbull ou si une belle-sœur vient de payer 7000 $ pour une nouvelle paire de lolos.

SANTÉ !

Après avoir regardé le Canal Évasion sur un écran 4K en 3D, j’ai pogné un coup de soleil.

Pas chanceux. Je me suis stationné en dessous d’une contravention.

Le party de bureau des employés de MétéoMédia commence à moins 5.

«Les rangées 2, 4, 5 et 9 s’il vous plaît?» (Céline chez Toy’s R Us)

Un défi: Donner de la profondeur au mot superficiel.

À DEMAIN

Moi, je vais parler des deals de la SAQ.