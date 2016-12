Défaire les mythes

N’allez pas dire au maire Labeaume qu’il n’écoute et ne consulte pas. Ce ne sont là que des mythes, selon lui.

À force de l’entendre dire qu’il allait briser les mythes, pendant l’entrevue, j’ai fini par demander au maire s’il ne se sentait pas comme un incompris. «Pas du tout, je suis un produit médiatique. Je le sais, tout le monde me l’a dit, tous les grands spécialistes me l’ont dit.»

Ces spécialistes lui ont aussi affirmé, raconte-t-il, qu’il ne devait pas trop essayer de changer, car ça ne marcherait pas, ce ne serait pas payant. «Les citoyens vont te garder tel que tu es.»

À la question auriez-vous le goût de changer, le maire répond tout de go: «Pantoute. J’ai changé, mais pas tant que ça. Pas beaucoup.»

Les opposants du maire le décrivent pourtant comme un personnage très peu enclin à discuter, qui n’endosse que les projets qui lui sont propres, et très rancunier. Tout faux, réplique le principal intéressé, selon qui la Ville n’a jamais autant consulté que sous son règne, y compris celui de Jean-Paul L’Allier. Et il entend bien en faire la démonstration en 2017, chiffres à l’appui.

Comme une entreprise

Le maire s’insurge lorsqu’il lit que les conseillers qui l’entourent n’ont pas assez de place ni de marge de manœuvre. Ou lorsqu’on lui reproche le fait que les conseillers votent toujours dans le même sens que lui. Il reconnaît qu’il prend beaucoup de place, mais ça discute, assure-t-il, et ce, pendant les comités exécutifs, donc à huis clos. Les compromis, c’est là qu’ils se font, et on ne va sur la place publique que lorsqu’on en est arrivé à un consensus.

Le maire répète souvent qu’il mène la Ville un peu comme une entreprise: le mérite va aux meilleurs – les champions – et on ne sépare plus l’administratif et le politique. Avant lui, le maire L’Allier fonctionnait plutôt à l’image d’un conseil des ministres: il donnait beaucoup de liberté d’action à ses membres de l’exécutif. Il parvenait aussi habilement à impliquer l’opposition dans ses manœuvres.

Un exercice que M. Labeaume n’est pas contraint de faire, puisqu’il est largement majoritaire au conseil. Mais aussi un exercice – on le sent bien – qu’il n’a nullement envie de faire. «C’est parce que tu ne peux pas dire qu’un maire est un dictateur et cinq minutes après lui demander de collaborer avec, laisse-t-il tomber. Ça ne marche pas de même dans la vie.»

Selon lui, si les 32 avis de proposition de l’opposition ont tous été rejetés depuis la dernière élection, c’est parce que ceux-ci ne veulent que récupérer le travail de son équipe, ou encore les mettre dans l’embarras.

Je persiste à croire que si le maire impliquait davantage l’opposition dans les discussions, et qu’il traitait ces gens de façon plus respectueuse, ceux-ci auraient plus envie de lui faire confiance et de trouver des aspects positifs à certaines de ses idées ou projets. C’est vrai que c’est rarement le cas, mais il y a aussi un contexte dont il est responsable et qui incite l’opposition à se braquer.

Autres plans

Tout indique que M. Labeaume sera réélu en 2017. À Québec, rappelons-le, jamais un seul maire n’a été défait depuis 1938, et la cote de popularité du maire demeure très élevée – et enviable en politique – depuis son arrivée en 2007.

Le maire ne veut pas se prononcer à savoir si ce sera son dernier mandat en 2017. «Très honnêtement, je ne sais pas, on va commencer par se concentrer sur celles qui viennent, dit-il. À un moment donné, il y a toujours d’autres plans.»