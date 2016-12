Des champions canins s’amènent à Québec

Sous le thème de la musique rock’n’roll, quelque 40 des chiens les plus agiles au monde viendront faire des prouesses au Centre Vidéotron, mardi prochain, après avoir ébloui plus d’un million de personnes partout au Canada cette année.

Il y a sept ans que les SuperDogs n’ont pas visité la capitale. Cette fois-ci, Amélie Dupont, une photographe animalière de Québec, qui a quatre beaux toutous âgés d’un an et demi à neuf ans, fait partie du spectacle.

Snowball, un golden croisé, a gagné le titre du chien le plus doué du Québec, et a même fait de la télé et du cinéma. Il possède également un titre de champion canadien en agilité. Pour être un membre en règle des SuperDogs, les entraîneurs canins doivent s’inscrire sur le site web et passer des auditions.

Photo courtoisie

Chez elle

Après des spectacles un peu partout, dont à Toronto, Amélie Dupont est heureuse de pouvoir enfin se produire chez elle, devant sa famille et ses amis. Au programme: démonstrations de sauts en hauteur, d’agilité, de frisbee et de tours de fantaisie.

La jeune femme de 23 ans explique que tous les animaux sont entraînés par le renforcement positif. «Personne ne fait de renforcement négatif. Il faut que tout le monde s’amuse, autant nous que les animaux. Et c’est important. C’est beaucoup de travail de faire des spectacles devant des milliers de personnes, chaque fois.»

Cette année, plus d’un million de personnes ont vu le spectacle des SuperDogs partout au Canada. «Il y a un très grand intérêt, surtout pour les familles, remarque Amélie Dupont. Les gens ne s’attendent jamais à ce qu’ils voient, et voient que les chiens sont heureux.»

Photo courtoisie

Musique et humour

Les SuperDogs, «c’est un mélange de Disney On Ice et des Harlem Globetrotters», explique l’animateur Leonard Chase, qui promet beaucoup d’humour, des prouesses sensationnelles et du rock’n’roll.

Plus de 120 entraîneurs sont membres des SuperDogs partout en Amérique du Nord. «Pour chaque spectacle, nous avons entre 12 et 16 entraîneurs, qui viennent avec environ trois chiens chacun. Ils sont gros, petits et de toutes les races.»

Le chien qui détient le record du monde en hauteur et le champion du monde de frisbee montreront de quoi ils sont capables.

Chase confie qu’environ 40 % des chiens proviennent de refuges pour animaux. «Il y a une raison. Les chiens abandonnés sont ceux qui ont le plus d’énergie. Ils aiment courir et se prêtent bien à cela. Ils apprennent vite.»

Le spectacle Le Choix du Président SuperDogs sera présenté le 27 décembre à 14 h, au Centre Vidéotron. Le prix des billets varie de 20 $ à 33 $.