Du pot et de l’humour !

La journaliste, réalisatrice et écrivaine Lucie Pagé s’est inspirée de ses propres expériences dans le milieu de la politique et de sa propre consommation de pot pour écrire son troisième roman, Sexe, pot et politique. Un roman bien pimenté!

Joséphine voit son existence basculer lorsque son mari Robert est élu ministre des Finances. Elle réalise bien vite que les fréquentations douteuses de «Bobby» se multiplient... et que ses valeurs et ses principes en prennent un coup.

Un jour, elle découvre que son fils cadet fume du pot. Elle est d’abord choquée, puis tente l’expérience. Avec sa grande amie Lilly et ses domestiques, Ping et Mamadou, elle décide de préparer un repas aux épices «planantes» pour le grand dîner que son mari donnera en l’honneur de personnalités publiques influentes. Elle fera des découvertes qui changeront sa vie à jamais.

Avec Sexe, pot et politique, Lucie Pagé écrit son troisième roman, et sa première satire. «Ça fait 26 ans que je suis mariée, si on veut, à la politique. Mon mari, c’est pas un politicien, c’est un militant politique. Il y a une grosse différence. Mais j’ai été femme de ministre aussi pendant cinq ans, dans le gouvernement Mandela. C’est pas n’importe quoi non plus.»

Le clown de la famille

Elle continue sur sa lancée. «J’en ai dîné et soupé des rois, des dictateurs, des reines, des présidents, des premiers ministres. Et j’ai vu des gorilles entrer chez nous pour chercher des micros cachés. J’ai une expérience qui est spéciale un peu et les gens qui me connaissent savent que je suis toujours en train de faire des jokes. On m’appelle le clown de la famille. L’humour a une place très importante dans ma vie, dans mon couple. Et j’ai marié les deux: mon expérience dans ce monde politique et l’humour.»

Elle a travaillé très fort pour que son écriture soit remplie d’humour, mais note qu’elle est journaliste avant tout. «Il y a deux ans de recherche sur une plante dans ce livre. Ce qui unit mes sept livres, c’est cette lutte pour la justice sociale. L’humour est aussi valable pour apprendre l’information.»

« Bienfaits thérapeutiques »

La question du pot la préoccupe grandement. «Je suis en vie à cause du pot, comme beaucoup de gens. Je fais partie d’un groupe — on est 78 000 — et ce sont tous des gens qui ont été soignés, traités ou guéris au pot. C’est une plante médicinale dont on se sert depuis 12 000 ans. [...] Tout ce que je dis à propos du pot, dans mon livre, est vrai.

«Personnellement, je trouve que c’est un des plus grands scandales médicaux et pharmaceutiques de l’ère contemporaine que le pot soit illégal juste pendant 80 ans. Nos médecins qui sont là aujourd’hui, à moins qu’ils aient 120 ans, n’ont pas étudié les bienfaits du pot. Et c’est ce qui manque cruellement dans le débat au Canada, en ce moment. Oui, c’est important de parler des dangers du pot. Oui, c’est important de parler du côté récréatif. Mais pourquoi, au nom du Dieu du ciel, ne parlons-nous pas de ses bienfaits thérapeutiques extraordinaires?»

Lucie Pagé est journaliste, réalisatrice et écrivaine.

Son premier ouvrage, Mon Afrique, a été publié dans plusieurs pays.

Elle est mariée à Jay Naidoo, ministre au cabinet de Mandela, et a trois enfants.