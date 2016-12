Dubnyk a rebondi très haut

Un rapide coup d’œil aux statistiques des gardiens permet de voir Devan Dubnyk trôner au sommet de plusieurs catégories. Pour le portier du Wild, cette ascension fut longue, puisqu’elle a été amorcée de très bas.

L’histoire est connue. Dans les derniers mois de la saison 2013-2014, Dubnyk est acquis par le Canadien en retour de compensations futures. Le gardien doit servir de police d’assurance pendant que Carey Price se remet d’une blessure subie pendant les Jeux olympiques de ­Sotchi.

À ce moment, c’est la deuxième fois que Dubnyk change d’adresse en l’espace de quelques semaines. Les Oilers l’avaient envoyé aux Predators, qui l’ont refilé au Canadien. Bref, rien de trop bon pour l’orgueil.

Le bouton « reset »

La suite n’est rien pour l’aider à retrouver sa confiance. Dubnyk n’endossera jamais l’uniforme du Canadien. Son passage dans l’organisation se résumera à huit matchs avec les Bulldogs de Hamilton.

«J’ai vraiment touché le fond à ce ­moment», a réitéré Dubnyk jeudi, à la ­sortie de l’entraînement de son équipe.

«Ensuite, j’ai juste voulu oublier toute cette année, a-t-il poursuivi. Être à ­Hamilton, ça m’a juste fait peser le bouton “reset”. Je me suis dit: “Oublie cette année. Oublie Nashville, oublie ­Edmonton, oublie Hamilton. ­Recommence à neuf.”»

Le manège aurait pu recommencer. Dubnyk s’est entendu avec les Coyotes, mais le 15 janvier 2015, ceux-ci l’ont échangé au Wild. C’est finalement au Minnesota que le gardien a trouvé sa niche. Et il s’y est installé confortablement. À ses premiers mois dans l’uniforme vert, il a montré une fiche de

27-9-2. Une performance qui lui a valu le trophée Bill-Masterton.

Pas de tricheries

Certains ont cru au feu de paille. En 2015-2016, le gardien a semblé faire un petit pas en arrière (voir tableau). Les premiers mois de la présente saison laissent toutefois penser qu’à 30 ans, ­Dubnyk a vraiment pris son erre d’aller. Il détient d’ailleurs le meilleur taux d’arrêts (,948), la meilleure moyenne de buts alloués (1,57) et le plus grand nombre de blanchissages (5) parmi tous les gardiens de la LNH.

Mais ce qui impressionne peut-être le plus, c’est la statistique dont parlait le collègue Gilles Moffet dans sa chronique plus tôt cette semaine. Avant d’affronter le Canadien, Dubnyk surfait sur une séquence de 24 départs de qualité. C’est-à-dire qu’à ses 24 derniers départs, le gardien a affiché un taux d’efficacité de ,900 ou plus.

«Il ne triche pas à l’entraînement. Je pense que c’est ce qui l’aide, a émis son coéquipier Jason Pominville, jeudi. En raison de ses habitudes à l’entraînement, il est capable de bien lire le jeu une fois en situation de match.»

Dubnyk, lui, croit qu’avoir touché le fond l’a aidé à rebondir. Ça et l’appui de son entourage.

«Être près de ma famille et de mes amis proches m’a aidé à réaliser que même quand je me trouve dans une situation difficile, même quand j’ai l’impression que c’est la fin du monde, ces gens-là ­seront toujours là pour moi, quoi qu’il ­arrive», a pointé le gardien.

Aujourd’hui, cette saison 2013-2014 n’est plus qu’un vague souvenir.

«Ça me semble encore plus loin que ce l’est réellement. Bien sûr, je me sens bien mieux maintenant que lorsque je restais dans un hôtel à Hamilton», a souri ­Dubnyk.

Devan Dubnyk au cours des cinq dernières saisons

Saison Équipe Fiche Taux d’arrêts Moy. 2012-2013 Oilers d’Edmonton 14-16-6 ,921 2,57 2013-2014 Oilers d’Edmonton 11-17-2 ,894 3,36 2013-2014 Predators de Nashville 0-1-1 ,850 4,35 2013-2014 Bulldogs de Hamilton* 2-5-0 ,893 3,33 2014-2015 Coyotes de l’Arizona 9-5-2 ,916 2,72 2014-2015 Wild du Minnesota 27-9-2 ,936 1,78 2015-2016 Wild du Minnesota 32-36-7 ,918 2,33 2016-2017 Wild du Minnesota 17-6-3 ,948 1,57

* Ligue américaine