Fini les déjeuners à l'hôpital de Saint-Georges

La cafétéria de l'hôpital de Saint-Georges n'offrira plus de déjeuners au grand désarroi des usagers et des employés de l'établissement qui dénoncent cette décision.

Le service doit cesser à compter du 6 février prochain mais les protestations fusent déjà.

Des médecins appelés à intervenir la nuit doivent souvent poursuivre leur journée normale en clinique dès le lever du jour.

Les machines distributrices ne leur plaisent guère, pas plus que la perspective de sortir de l'hôpital pour se rendre au Tim Hortons le plus proche. De plus, cette option est souvent impossible en pratique.

«Ça n'a juste pas de sens. On ne peut pas attendre à 11 h pour manger», a commenté l'un d'eux. La cafétéria sera ouverte tous les jours de 11h à 13h30 et de 17h à 19h. Les heures ont été coupées de plus de 60 %.

La direction affirme que la rentabilité n'est au rendez-vous. Les patients hospitalisés pourront continuer d'obtenir un déjeuner chaud.

Pour l'attaché de presse du caucus de la Coalition avenir Québec, Samuel Poulin, cette coupure est difficile à justifier.

«Il faut être en mode écoute auprès des usagers et des employés de l'établissement. Je crains encore toutefois qu'il s'agit d'économie de bout de chandelle. On s'attend à obtenir des réponses satisfaisantes rapidement», a-t-il affirmé au Journal.

Il a été impossible de savoir quel montant d'argent l'hôpital souhaitait ainsi économiser. Une pétition circule actuellement à l'interne.

La Fondation Santé Beauce-Etchemins s'oppose aussi à cette coupure, tout comme le Comité des usagers de Beauce.

Il n'a pas été possible d'obtenir la version du Centre Intégré de Santé et de Services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS).