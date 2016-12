Johanne Corneau quitte, mais Corno reste

La première fois que j’ai rencontré Corno, la peintre, c’est dans le quartier chic et moderne de Soho à New York. C’était en 2013, pour l’écriture de mon livre La Gloire mais à quel prix? Une journée chaude d’automne. Le bruit incessant des voitures qui passaient et le son des sirènes hurlantes des ambulances qui filaient à vive allure en tentant de se frayer un chemin dans la circulation trop dense. L'odeur de la ville planait sur la petite terrasse, accrochée à l’immeuble qui abritait son atelier fait tout en long.

Dans ce grand espace d’un blanc immaculé, où la lumière s'étendait paresseusement jusqu'à ses pieds en fin de journée, à travers les ombres que les buildings imposaient, des pots de peintures de toutes les couleurs inspiraient l’artiste à créer et à repousser ses limites.

Elle m’a laissé entrer dans son monde. Sans trop savoir qui j’étais ni jusqu’où j’irais avec mes questions, parfois aux limites de l'indiscrétion, elle a joué le jeu. Elle s’y est même plu. Entre nous, la complicité s’est installée, a fait son nid. Le champagne aidant. Un brin d’amitié s’est tissé là, devant nous. Sous nos yeux.

Le temps de partager une petite coupe, j’ai tenté de mieux saisir la complexité de cet être humain pas tout à fait comme les autres, au fil des questions sur le sujet de la célébrité dont je la mitraillais sans vergogne. Ses réponses, avec une dégaine bien à elle, ont témoigné de son énergie débordante, de sa volonté de faire au lieu de dire mais aussi d’une certaine candeur qui réfère à l’enfance et d’une forme de solitude qui vient avec le don et la responsabilité de l’honorer.

Elle a peint les visages et les corps, souvent nus, comme une obligation de montrer la grâce, la beauté et l’élégance de la jeunesse. Il y avait ceux qui l’adoraient... et les autres. Dans le monde de l’art, qui l’a boudée parfois, Corno a imposé son style, son approche singulière et reconnaissable parmi toutes, un peu partout sur la planète. Le tout à sa manière.

J’ai quitté New York, ville vivifiante, énergisante et inspirante, avec la certitude que nous allions nous écrire. Ce que nous avons fait. On s’est écrit. Beaucoup.

La dernière fois que j’ai rencontré Johanne Corneau, c’était dans une petit village du Québec, quelque temps après qu’elle m’ait annoncé le terrible verdict, l’ultime vérité, après m’avoir demandé de n’en glisser mot à personne. Elle venait de cueillir des fleurs, qu’elles avaient pris soin de déposer sur une toile blanche. Quelques couleurs ajoutées au pinceau. Corno avait encore envie de créer pour vivre, alors que Johanne tenait bon devant cet adversaire de taille. Elle lui a tenu tête. Jusqu’à la fin. Mourir n’était pas une option. Vivre était la seule issue possible à ses yeux.

Par ce trop court passage dans ma vie, elle m’a montré que l'existence vaut la peine d'être prise à bras le corps, peu importe sa durée. Corno va se pencher sur d’autres modèles à peindre, un peu plus haut que nous, avec la même soif de savoir, de comprendre et d'extirper le plus beau de chaque être.

Voici un extrait de cette entrevue qui prend un autre sens maintenant qu’elle n’y est plus.

Corno, t’arrive-t-il de t’asseoir dans ton atelier, avec un bon verre de vin ou du champagne, et de te dire : «Je suis fière de moi» ?

Je le fais un peu plus, là. Ce midi, j’étais à Colombus Circle. J’étais assise sur une terrasse et je me suis dit : «This is pretty good... I’m good, I created this, now I can sit here in the sun...»

Johanne, quand tu étais jeune, dans ton Saguenay, rêve-t-on en silence parce que ce n’est pas bien de dire tout haut ce à quoi on aspire réellement ?

Quand tu es jeune, tu n’as pas de voix. Ça prend cent ans avant d’en avoir une. J’ai soixante ans, et on dirait que je commence à dire les vraies affaires. Je savais qui j’étais, mais je ne savais pas trop comment m’y prendre pour le devenir. Dans ma tête d’enfant, j’étais peintre, j’étais célèbre et je vendais mes tableaux partout dans le monde.

La solitude qu’exige un tel engagement est-elle parfois difficile à supporter ? Tu passes de longues journées seule à peindre.

Quand on s’engage comme moi dans cette voie, on n’est pas au courant de ça en commençant la game. Après, on continue parce qu’on n’a pas le choix et que c’est le fun. À un moment donné, on s’aperçoit qu’on est beaucoup tout seul, mais, en même temps, on reçoit tellement en retour. Je pense que, si on savait ce qui nous attend, on le ferait pareil, car la passion est grande.

Cette réussite t’a demandé certains sacrifices ?

J’ai fait des choix. Je n’ai pas de regrets. J’aurais pu avoir cent vies, mais j’en ai juste une...

C’est parce que tu en as vécu cent en une.

J’essaie de faire le mieux avec celle que j’ai. Je pense qu’on a tous un karma, on a tous un chemin. Moi, je l’ai suivi. Je peux refaire ma vie deux cent cinquante fois. J’aurais aimé ça, à vingt ans, comprendre ce que je comprends à soixante ans. But if I look at my life, I think it’s pretty good, you know.

Que veux-tu laisser comme héritage ?

Ce que je veux laisser au monde, c’est une énergie. Je veux que l’on dise de moi : «She believed in herself and she did it. She believed in something and she did it. Why can’t I do it ? I can do it too !»

Tu veux être inspirante pour les autres ?

Yeah ! Même si j’ai soixante ans, je suis en train de monter mon histoire. Cela n’arrivera pas de mon vivant. Je sais que ça va se produire quand je serai morte. Je l’ai toujours su. Je vous le dis tout de suite, je vais passer à l’histoire. I know that the same way I knew that I was born to be an artist.

Tu crois que tu vas être comme d’autres peintres, dont on ne reconnaît le talent qu’après leur mort ?

Pour moi, ça va être ça aussi.

Tu n’éprouves pas un peu de peine à l’idée que tu seras davantage reconnue après ton passage ici-bas ?

Ce n’est pas tellement important tout ça pour moi. Ce qui l’est, c’est le moment où je suis dans mon studio à New York et que je crée. Le reste, c’est superficiel. Est-ce que je veux que la reconnaissance ultime arrive pendant que je suis vivante ? Oui, mais ce n’est pas le but de la manœuvre. Si ça m’arrive, c’est un gros plus. Présentement, le fait que je puisse vivre de ma peinture, c’est un plus immense. Si ça reste comme ça, you know what ? thank you very much, I’m very happy right now.