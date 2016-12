Justin Bieber inculpé en Argentine pour l’agression d’un photographe

Justin Bieber, le chanteur pop canadien de 22 ans, a été inculpé par la justice argentine pour l’agression d’un photographe en 2013 à la sortie d’une discothèque à Buenos Aires, a annoncé l’avocat du plaignant jeudi.

«La décision du juge est tout à fait justifiée et c’est une nouvelle gifle à l’orgueil de Justin», a déclaré à la presse Matias Morla, l’avocat du photographe, au sujet de la vedette canadienne de 22 ans.

Le juge Alberto Banos a inculpé le chanteur, sans demander la détention provisoire, «pour deux délits de vol simple, un délit de tentative de vol simple et pour blessure légères», selon un extrait de la décision reproduit dans la presse.

Les faits remontent à novembre 2013 quand le jeune Canadien avait donné une série de concerts en Argentine. L’incident avait eu lieu devant une discothèque VIP du quartier de Palermo, à Buenos Aires.

Le photographe affirme avoir été violemment dépossédé de son appareil photo et de son téléphone portable, à la demande du chanteur.

«Nous sommes contents de cette décision. Nous n’avons jamais douté que cette affaire était en notre faveur, mais Justin a toujours tenté d’utiliser sa popularité et son argent pour échapper à la justice» , a affirmé Matias Morla au quotidien argentin Diario Popular.

«Aujourd’hui, il n’y a plus de doute et il devra faire face à la décision de la justice d’un pays souverain comme l’Argentine et se présenter pour être entendu comme tout citoyen», a-t-il ajouté.

En novembre 2014, un juge avait convoqué le jeune chanteur, lui donnant 60 jours pour se présenter dans son bureau. La vedette ayant ignoré la convocation, le juge avait transmis à Interpol une demande de mandat d’arrêt international contre le chanteur.

Justin Bieber, 22 ans, a déjà alimenté à plusieurs reprises les colonnes des faits divers: saccage d’une chambre d’hôtel et accusation de vandalisme à Rio de Janeiro en novembre 2013, agression d’un chauffeur de limousine en décembre 2013 à Toronto, conduite dangereuse au volant d’un bolide en Floride en janvier 2014, ou altercation après un accident de quad en août 2014 en compagnie de sa compagne de l’époque, la chanteuse Selena Gomez.