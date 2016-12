Justine Charland-St-Amour: son vélo a été protégé

Afin d'éviter qu’un vélo fantôme ne soit endommagé par les chenillettes cet hiver, Rosemont-la-Petite-Patrie (RPP) a pris l'initiative de le retirer temporairement.

Plus tôt cette semaine, une vidéo virale montrait une chenillette emboutir un vélo dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Pour éviter que ne se produise ce genre d'incident avec le vélo fantôme de Justine Charland St-Amour, RPP a eu l'initiative de le retirer temporairement le 12 décembre dernier.

«Tant qu'ils s'en occupent bien et qu'ils le remettent, je suis à l'aise. Il faut juste être sûr qu'ils le remettent», croit Bernard Pelletier, le beau-père de la défunte cycliste.

Le vélo de Mme Charland St-Amour a été peint en blanc et installé à l'angle de la rue d'Iberville et du boulevard Rosemont, quelques jours après qu'elle y ait été happée mortellement par un camion le 22 août dernier. Ces vélos fantômes servent à rappeler qu'un cycliste a été tué à un endroit dangereux et à honorer leur mémoire.

Ainsi, même si Gabrielle Anctil, la co-organisatrice des cérémonies de vélo fantôme, croit que le retrait du vélo «n'est pas l'idéal», elle souligne l’importance de ne pas l’endommager.

«C'était son vélo à elle. Il a une charge symbolique plus grande [que n'importe quel vélo] et on veut lui faire attention», croit Mme Anctil.

Elle essaie donc de trouver, de concert avec l'arrondissement, une façon d'installer le vélo en s'assurant qu'il ne sera pas abimé.

«On a maintenant deux options, mais aucune solution définitive, explique le maire de RPP, François Croteau. Il faut soit trouver un nouvel endroit, soit le réinstaller au printemps. Notre objectif, c’est de préserver le vélo et la mémoire de la cycliste.»