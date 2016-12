La région est parmi les plus vieilles du Québec

La population du Saguenay–Lac-Saint-Jean vieillit toujours un peu plus, alors que les récentes données du bilan démographique du Québec montrent que le nombre de personnes âgées dépasse maintenant celui des jeunes dans la région.

Selon Le bilan démographique du Québec Édition 2016 de l’Institut de la statistique du Québec, publié le 7 décembre dernier, 20 % de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est âgée de plus de 65 ans, ce qui représente 3 % de plus que la moyenne de la province.

En région, l’âge médian des gens est de 46 ans, l’un des plus élevés de la province, juste derrière la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

En plus d’avoir une population vieillissante, les jeunes dans la vingtaine composent la majorité des 550 personnes qui ont quitté la région en 2015 pour s’installer ailleurs.

Est-ce que la région a les ressources nécessaires pour affronter le défi d’une population de plus en plus âgée?

Le Centre intégré et universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-St-Jean croit que oui. D’ailleurs, l’établissement a déjà entrepris des actions pour pallier ce vieillissement de la population.

«Nous, au CIUSSS, nous avons la Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées qui a adopté des mandats sur ce sujet. La population est vieillissante, c’est une réalité, et nous devons mettre en place des actions pour y faire face», indique la responsable des communications du CIUSSS, Karine Gagnon.

Un plan triennal a été mis sur pied pour commencer à se préparer à ce défi qui approche. Parmi les actions déjà entreprises, il y a l’augmentation des soins à domicile, alors que de plus en plus de personnes souhaitent demeurer chez elles. Le CIUSSS compte aussi s’attaquer au placement plus efficace des personnes en CHSLD.