L'artiste peintre Corno est décédée

L'artiste peintre québécoise de renommée internationale Corno est décédée mercredi des suites d'un cancer de la gorge. Elle avait 64 ans.

La sœur de l’écrivain et psychanalyste Guy Corneau se trouvait au Mexique afin d’y recevoir des soins, a-t-on appris, jeudi matin, du bureau de son frère.

Depuis près de 25 ans, la Saguenéenne d’origine vivait à New York. Elle habitait le quartier Soho.

Au cours des années 1980, l’artiste a exposé ses toiles à Boston et San Diego avant de choisir d’élire domicile à New York en 1992. C’est dans cette ville américaine qu’elle a véritablement goûté au succès.

Au Québec

Diplômée des Beaux-Arts de l’Université du Québec à Montréal, Joanne Corneau a rapidement proposé sa première exposition à la Galerie Clarence Gagnon, toujours dans la métropole.

C’est en 2006, à Montréal, que Corno a ouvert son propre lieu de diffusion: la Galerie AKA. En 2010, elle a raconté son parcours dans le livre Cornographie. En 2012, le documentaire Corno lui a été consacré.

À l’été 2014, l’artiste a présenté une exposition à Québec regroupant une vingtaine de ses œuvres jamais dévoilées au public.

Des amies dévastées

C'est son amie, la journaliste et auteure Marie-Joëlle Parent, qui a annoncé la nouvelle de son décès, jeudi. Sur Instagram, elle a écrit ceci:

«Joanne est débarquée à Manhattan en 1991, elle ne parlait pas anglais et ne connaissait personne. C’est son ami Roberto, un coiffeur, qui a exposé ses toiles dans son salon pour sa première exposition. "Mon premier studio à New York, il n’y avait même pas de fenêtres, je dormais dans le fond de l’appart. Les premières années sont les plus difficiles, mais aussi les plus stimulantes", disait-elle.

Ce que j'admire le plus chez elle, c'est qu'après toutes ces années à New York, elle était encore émerveillée par les moindres petits détails du quotidien.

Je n'oublierai jamais notre première rencontre en 2007. J'étais venue l'interviewer dans son loft de Bond Street, une rue large et pavée, bordée d’édifices industriels et de cages d’escaliers métalliques. Elle habitait un immeuble recouvert de graffitis.

Elle m'attendait en haut des marches, toute menue, comme une gamine. Elle portait une casquette avec une tête de mort et des lunettes fumées, «c’est mon look new-yorkais», disait-elle. Elle ponctuait ses phrases de «You know!». Impossible de ne pas tomber sous le charme. En quittant l’atelier, elle avait salué ses toiles comme des amies, avant de verrouiller la porte.»

«Elle avait un talent extraordinaire», a rappelé Dominique Michel, sur les ondes de LCN.

Depuis de nombreuses années, Dominique Michel – qui s’était récemment entretenue avec l’artiste lors de sa venue à Montréal, lui affirmant qu’elle pouvait elle aussi vaincre son cancer – avait succombé aux créations de Joanne Corneau dite Corno.

«J’ai été amoureuse tout de suite de son talent. J’ai acheté beaucoup, beaucoup de ses peintures... C’est à moi que je faisais un cadeau», a-t-elle confié, rappelant qu’à une époque, il était possible de se procurer des toiles en déboursant seulement entre 125 $ et 250 $.

