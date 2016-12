L’autre combat de Vislan Dalkhaev

GATINEAU | Le boxeur Vislan Dalkhaev broie du noir par les temps qui courent et ça n’a rien à voir avec sa carrière entre les câbles.

Le protégé de GYM (8-0, 8 K.-O.) s’ennuie éperdument de son épouse Kheda et de sa fille âgée de 2 ans, Khava, qui ­résident toujours en Russie.

Et ce n’est pas parce que Dalkhaev n’a pas tenté de les amener au Canada au cours des deux dernières années. Photo courtoisie, Luc-Vincent Ouellet

«Ils se sont fait refuser des visas de touristes par les autorités canadiennes à trois reprises, a souligné Vislan ­Dalkhaev lors d’un entretien avec Le Journal de Montréal. Je suis troublé et bouleversé par cette situation.

«Selon les raisons que j’ai obtenues de la part des autorités canadiennes, ils craignent que Kheda et Khava ne retournent pas en Russie après leur séjour en sol canadien. Par contre, je ne perds pas espoir que ça se règle bientôt.»

En attendant, Dalkhaev se tape un voyage en Russie tous les trois mois afin de passer du temps avec sa petite famille. Sur une base quotidienne, il communique avec son épouse et sa fille par Skype.

«C’est très difficile pour moi, a ajouté Dalkhaev avec émotion. Quand j’arrive à mon domicile, ma petite fille ne me ­reconnaît pas. Ça m’arrache le cœur.»

Le boxeur de 28 ans est heureux de se battre au Québec et il s’est bien intégré au rythme de la vie montréalaise. Par contre, il lui manque une chose pour ­atteindre le bonheur absolu.

«Je me sentirais encore plus à l’aise si ma femme et ma fille étaient à mes côtés», a-t-il admis en affichant un léger sourire.

Impact dans le gymnase

À certains moments de l’année, les problèmes de visas de sa famille finissent par affecter le boxeur lors de ses entraînements et de ses combats.

«Quand il n’a pas vu sa femme et sa fille depuis un certain temps, il est moins motivé qu’à l’habitude et son humeur n’est pas à son mieux, a indiqué son entraîneur Luc-Vincent Ouellet. Par contre, lorsqu’il revient de la Russie, je remarque tout de suite un changement.

«De voir sa famille lui fait le plus grand bien et il est beaucoup plus motivé qu’à son départ.»

Gros plans

Il est impératif que Dalkhaev règle ses problèmes personnels afin d’être pleinement concentré sur ses performances dans le ring. Et la ­raison est simple.

GYM a des plans intéressants pour lui en 2017.

«On va passer aux choses sérieuses dans son cas, a souligné Marc Ramsay. C’est une année où on tentera de le placer dans les classements mondiaux.

«L’objectif ultime est de l’amener dans un combat de championnat du monde. Par la suite, tout est possible.»

Après son combat de ce soir, il est possible qu’il se batte sur la même carte qu’Artur Beterbiev aux États-Unis dans les premiers mois de la nouvelle année.

Si ses priorités sont au bon endroit, on pourrait assister à l’éclosion d’un boxeur dont le talent pourrait en surprendre plus d’un.

Dalkhaev et Beterbiev: deux frères