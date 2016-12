Le Blizzard et les Commandeurs bien représentés sur Équipe Québec

Cinq joueurs du Blizzard du Séminaire Saint-François et des Commandeurs de Lévis, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, endosseront le chandail de l’équipe du Québec regroupant les meilleurs éléments de 15 ans, entre Noël et le jour de l’An.

Il s’agit des attaquants Jakob Pelletier (Blizzard), Pierrick Dubé (Blizzard) et Jérémy Michel (Commandeurs) ainsi que des défenseurs Thomas Pelletier (Blizzard) et Maxence Guénette (Commandeurs). Ils se mesureront aux meilleurs hockeyeurs de 17 ans et moins du circuit collégial québécois dans le cadre d’une courte série de deux rencontres à Châteauguay, les 29 et 30 décembre.

Considéré comme l’un des plus beaux espoirs de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, Pelletier pointe au quatrième rang des pointeurs de la Ligue midget AAA en vertu d’une récolte de 40 points, dont 15 buts, en 28 matchs. Le meilleur marqueur du circuit, Alexis Lafrenière (Saint-Eustache), a également été sélectionné.

Mathieu Turcotte, des Commandeurs, et Steve Thériault, des Élites de Jonquière, épauleront pour leur part Frédéric Lavoie des Estacades de Trois-Rivières dans ses fonctions d’entraîneur en chef.

L’équipe du Québec des moins de 16 ans se veut la première étape pour les joueurs qui espèrent intégrer la structure de Hockey Canada menant au final à Équipe Canada junior.