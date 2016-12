Le caillou dans le soulier de Lisée

La députée de Vachon, Martine Ouellet, annoncera bientôt sa décision à savoir si elle brigue ou non la chefferie du Bloc Québécois. J’ai la conviction qu’elle fera le choix d’Ottawa et je suis d’avis que cette fois-ci, elle sera couronnée.

J’ai expliqué récemment, dans un autre article, que Martine Ouellet a préparé soigneusement son arrivée au Bloc Québécois. Le résultat décevant qu’elle a réalisé face à Pierre-Karl Péladeau l’aura certainement blessé dans son orgueil. Si ce n’était du retrait de Bernard Drainville et de Jean-François Lisée, aurait-elle même terminé 5e de cette première course, qui sait ? Elle a compris à ce moment que son avenir au PQ était restreint. Au mieux, une bonne ministre.

Au Bloc Québécois, on l’attend à bras ouverts et on n’a pas les moyens d’une campagne à la chefferie. Le parti est endetté et les faibles résultats des dernières élections, malgré la présence de Gilles Duceppe, n’a rien de rassurant pour ce parti qui devait être là pour un mandat.

L’heure des choix

Ceci étant dit, je crois que Martine Ouellet fera, dans les circonstances, une bonne cheffe, d’autant plus que ça ne fera pas la file pour succéder à Gilles Duceppe. Il est clair que le Bloc n’a pas les moyens de payer madame Ouellet avec l’argent qu’il collecte auprès de ses militants et elle le sait très bien. C’est pour ça que l’élue de Vachon envisage demeurer députée indépendante pendant 18 mois. Je comprends que madame Ouellet ait besoin d’un revenu pour vivre, mais la vie est ainsi, on doit faire des choix. Combien de Québécois ont ce loisir d’aller travailler dans une autre job, tout en gardant le salaire de l’emploi qu’il occupe actuellement en guise d’assurance salaire ? Je n’en connais pas.

Test de leadership pour Lisée

Au Parti Québécois, Jean-François Lisée a été très vite sur la gâchette pour dire que Martine Ouellet ferait une bonne cheffe pour le Bloc; tellement que j’ai ressenti un malaise. J’avais l’impression qu’il poussait un énorme soupir de soulagement de pouvoir s’en débarrasser. Pour la suite des choses, attendons la décision définitive de madame Ouellet concernant son avenir politique.

Quand elle annoncera son intention de devenir chef à Ottawa, monsieur Lisée ne pourra pas défendre l’indéfendable. Les citoyens de Vachon ont droit d’avoir une députée à temps plein. Les élus et militants du Bloc méritent mieux qu’une cheffe à mi-temps. Caquistes et libéraux se feront un vilain plaisir de le rappeler quotidiennement à M. Lisée. Il se doit de refuser et dénoncer la décision de Martine Ouellet si elle devait choisir d'occuper la double fonction de députée de Vachon et de cheffe du Bloc Québécois.

Rapidement, la situation deviendra très inconfortable, tant pour le PQ que pour la cause souverainiste. Le chef Lisée aura une belle occasion de démontrer son leadership et il sera jugé sur la façon dont il gèrera le dossier. Martine Ouellet est peut-être déjà un caillou dans son soulier; elle pourrait rapidement devenir un boulet à sa cheville.