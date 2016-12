Le CH face à la meilleure défensive

Le Canadien de Montréal accueillera jeudi soir au Centre Bell l’une des équipes de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH): le Wild du Minnesota.

En effet, les hommes de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau ont remporté leurs huit derniers duels et pointent au deuxième rang de l’Association de l’Ouest en raison d’un dossier de 19-8-4, bon pour 42 points, derrière les puissants Blackhawks de Chicago.

De son côté, le Tricolore a réalisé deux superbes performances face aux Capitals de Washington, samedi, et aux Ducks d’Anaheim, mardi.

Le sommet du classement de l’Est est congestionné, les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York étant tout en haut en raison de leurs 47 points. Puis, il y a les Blue Jackets de Columbus au troisième rang, qui surfent sur une séquence de 10 victoires. Ils ont 46 points, tout comme le Canadien.

Le match entre le Wild et le Bleu-Blanc-Rouge s’annonce défensif, car il mettra aux prises les première et quatrième meilleures défensives du circuit Bettman. Le Minnesota est effectivement le club le plus avare cette saison.

Carey Price sera devant le filet des favoris locaux. Sa fiche de 18-4-2, sa moyenne de buts alloués de 1,87 et son taux d’efficacité de ,936 sont parmi les meilleurs de la LNH. De son côté, Devan Dubnyk n’est pas en reste avec son dossier de 16-6-3, sa moyenne de 1,55 et son taux de ,948. Toutefois, Boudreau n’a toujours pas confirmé l’identité de son gardien partant.

Si le Wild remporte une neuvième victoire d’affilée, il égalera un record de concession.

Markov encore à l'écart, Emelin : incertain

Le défenseur du Canadien Andrei Markov ne sera pas en uniforme et sa présence à la rencontre de vendredi à Columbus reste douteuse.

Par ailleurs, Alexei Emelin a raté l'entraînement matinal, car il est aux côtés de son épouse étant sur le point de donner naissance au troisième enfant du couple. Son cas pour la partie du jour demeure incertain.

Pour cette raison, le Canadien a rappelé d'urgence l'arrière Joel Hanley de son club-école de St. John's, dans la Ligue américaine.

Andrighetto rétrogradé

Enfin, l'organisation montréalaise a cédé l'attaquant Sven Andrighetto à sa filiale. Le Suisse a été blessé pendant le duel de vendredi face aux Sharks de San Jose et n'est pas revenu au jeu depuis.

Il a été limité à deux aides en huit sorties avec la Sainte-Flanelle cette saison.