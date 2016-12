Le dossier de la peinture du pont avance

Le dossier de la peinture du pont de Québec a évolué récemment, a confié le maire de Québec.

À lire aussi: Le SRB comme héritage

«Ça travaille fort. Il y a du monde qui travaille», a glissé Régis Labeaume en entrevue éditoriale, mercredi.

Le Journal révélait fin novembre qu’aucune rencontre n’était prévue d’ici les Fêtes, contrairement à ce qu’avaient souhaité les maires de Québec et de Lévis.

Mais Régis Labeaume ne s’en formalise pas. Il souligne que l’absence de rencontre publique entre les gouvernements, les villes et le Canadien National (CN) n’est pas un signe que les choses stagnent.

«Je préfère que ça évolue plutôt qu’il y ait des rencontres, honnêtement.»

Les parties se parlent, dit-il. Quand on lui demande si ce travail se fait en parallèle avec celui effectué par les chambres de commerce et l’Université Laval, qui ont mené un forum et qui cherchent un nouveau modèle d’affaires pour le pont, il se rebiffe.

«C’est eux autres qui sont en parallèle. Nous autres, on a toujours le même objectif. On n’a pas changé.»

Échanges sérieux, dit Duclos

Interrogé quant à la question lancinante de la peinture du pont, le ministre libéral fédéral, Jean-Yves Duclos, a pour sa part confirmé hier que les «conversations entre Infrastructure Canada, Transports Québec et le CN vont bien. Les échanges sont à un niveau sérieux et sont basés sur des informations communes».

M. Duclos a répété que les 100 millions $ d’argent public – dont 75 millions $ en provenance d’Ottawa – pour la peinture du pont sont toujours sur la table.

Même si le palier fédéral pourrait «bonifier son offre», le ministre ne veut toujours pas s’avancer sur des montants précis.

«Il faut que ça s’inscrive dans des investissements d’infrastructures», a-t-il cependant prévenu. Concrètement, le gouvernement du Québec doit d’abord inscrire cette dépense comme prioritaire pour qu’elle soit, peut-être, financée par Ottawa.

Deux rencontres

Le fédéral, le provincial, le CN et les villes ont tenu deux rencontres au sommet, en janvier et en août 2016.

Ils se sont entendus sur les coûts de peinture, estimés entre 300 et 400 millions $, et les deux maires ont proposé un plan pour échelonner les travaux sur 10 ans.

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla

Train à grande fréquence - Labeaume prêt à mener « des petites guerres »

Photo Stevens LeBlanc

Le maire de Québec est prêt à «mettre le pied à terre» et à «mener des petites guerres» pour s’assurer que le train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail se rende jusque dans la capitale.

Il en fait même une priorité d’un éventuel prochain mandat.

Régis Labeaume n’a pas l’intention de laisser VIA et la Caisse de dépôt et placement du Québec décider du sort du tracé.

«Je ne peux pas m’organiser pour que le TGF ne vienne pas à Québec.»

Si les PDG des deux organisations sont venus le rencontrer, c’est selon lui parce qu’«ils ne veulent pas m’avoir dans le dos».

De plus, il pense que le TGF pourrait paver la voie au train à grande vitesse, une solution encore plus efficace. «Il faut que je m’en occupe. Il faut que je défende Québec.»

Terrain du marché du Vieux-Port - Conserver la vue sur le bassin Louise

Photo Stevens LeBlanc

L’administration portuaire de Québec pourra décider comment elle souhaite intégrer le terrain du Marché du Vieux-Port dans son plan de développement du secteur du bassin Louise, laisse entendre Régis Labeaume.

Et ce, même si le terrain appartient à la Ville de Québec. «Le Port va décider ce qu’il va faire dans son aménagement complet. On va le laisser décider.» Mais si le Port s’avisait de planifier la construction d’un immeuble qui masque la vue, il trouverait le maire de Québec sur son chemin. «On va dire quelque chose parce qu’il faut laisser la vue sur le bassin. Mais je pense que ce n’est pas à leur avantage de faire ça. Ils ne feront pas ça. On en a déjà parlé d’ailleurs.»

L’année 2016 selon Régis Labeaume

Photo Stevens LeBlanc

Son meilleur coup: les finances publiques en bonne santé

«Les gens me disent que le gel et la baisse de taxes, ça leur arrive rarement. Je suis content d’avoir résisté, d’avoir suivi le cadre financier. On a le résultat qu’on attendait depuis des années!»

Son pire coup: la décision de bannir les pitbulls

«J’en ai mangé une maudite! L’idée, ce n’était pas de tuer les toutous. J’avais mal évalué la sensibilité des gens pour les animaux. Ce n’était pas un génocide que je prévoyais.»