Le futur Audi Q8 a l’air vraiment méchant

Le mois prochain, Audi dévoilera le concept d’un véhicule qui deviendra le VUS le plus luxueux de son histoire.

L’Audi Q8 qui sera dévoilé au Salon de l’auto de Détroit demeure un concept, mais le constructeur d’Ingolstadt assure que le modèle est tout près d’atteindre l’étape de la production. En d’autres mots, la version de production devrait être à peu près identique à ce qu’on nous présentera le mois prochain.

Et à voir les photos publiées par Audi, on espère vraiment que ce sera le cas.

Audi Q8 Concept

Les deux clichés mis en ligne demeurent plutôt ténébreux, mais on peut distinguer une calandre plus gigantesque que jamais. Ajoutez à cela des phares très agressifs et des prises d’air surdimensionnées et vous obtenez une devanture tout simplement méchante.

Il y a fort à parier que ce VUS pleine grandeur sera construit sur la même plateforme qui sert au nouveau Atlas, dévoilé par Volkswagen il y a quelques semaines à peine.

Des versions électriques, hybrides branchables et à essence sont envisagées, mais rien de tout ça n’a été confirmé.

On en saura davantage à l’ouverture du Salon de l’auto de Détroit. On a très hâte au 9 janvier!