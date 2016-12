Les proprios d’une boutique de pot de Gatineau en prison

GATINEAU | Trois individus qui ont tenté le diable en voulant exploiter une boutique de vente de cannabis à Gatineau passeront Noël derrière les barreaux. La Couronne s’est opposée à leur libération jeudi après-midi.

Bien que le gouvernement Trudeau ait promis de légaliser la marijuana au Canada, il n’en demeure pas moins que la vente est toujours illégale aujourd’hui.

Et la justice a voulu faire passer le message jeudi en s’opposant à la libération de trois accusés qui géraient la clinique Canna de Gatineau, une boutique où l’on pouvait se procurer du cannabis sans permis ni attestation.

Perquisition

Linda Madgoul, Stefania Kuzo et John. C. Belance sont accusés notamment de trafic et possession de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Mercredi, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a fait une perquisition dans le commerce du secteur Hull et dans une autre résidence privée.

La boutique avait ouvert ses portes dans la région il y a environ deux ­semaines.

Les enquêteurs ont trouvé plus de 16 kilogrammes de marijuana, près de 1600 comprimés de cannabis, 725 millilitres d’huile de haschich et de la poudre de cannabis, le tout pour une valeur de 150 000 $.

Rien ne change

«Même avec les nouvelles dispositions à venir, pour l’instant, rien ne change. On applique la loi en ville telle qu’elle est aujourd’hui. Ça prend une autorisation de Santé Canada pour faire le commerce de la marijuana», a indiqué Jean-Paul Lemay, du Service de police de Gatineau.

Jeudi, les accusés, qui sont âgés de 20 à 27 ans, ont brièvement comparu pour ensuite reprendre directement le chemin de la cellule. Ils doivent se présenter à nouveau devant le juge le 28 décembre pour leur enquête sur remise en liberté.

Vendredi dernier, les policiers de Montréal avaient fermé huit boutiques de pot une journée seulement après leur ouverture. Quelque 40 livres de marijuana avaient alors été saisies.