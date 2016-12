Paul Laberge opte pour Laval

Paul Laberge poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le garde des Élans de Garneau a confirmé sa décision, mercredi. Il hésitait entre le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal. «Ce fut une décision basée en premier lieu sur le plan académique, a expliqué Laberge. Je vais étudier en agronomie à compter de janvier et c’est un programme qui n’existe pas à Montréal. Il n’y a pas de doute que le défi de mériter un poste à Laval sera plus grand, mais c’est avec Carl (Brennan) que je vais le plus progresser même en n’étant pas partant.»

Laberge est plus léger qu’à ses années scolaires avec les Condors de Saint-Jean-Eudes. «Le réseau universitaire est une ligue de vitesse et c’est pourquoi je voulais perdre du poids, a souligné celui qui fait osciller la balance à 268 livres comparativement à 315 à ses débuts à Garneau. J’ai joué comme garde cette année, mais je vais probablement me retrouver bloqueur à Laval.»

Leblanc à Sherbrooke

Un autre joueur de ligne offensive a arrêté son choix, mercredi, à quelques heures de la pause dans le recrutement qui se poursuivra jusqu’au 3 janvier. Julien Leblanc a opté pour le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

«J’ai fait une deuxième visite à Sherbrooke, mardi, pour rencontrer le nouvel entraîneur-chef (Mathieu Lecompte) et c’est à ce moment que j’ai pris ma décision, a raconté le garde des Condors de Beauce-Appalaches qui a aussi considéré le Rouge et Or. Les valeurs familiales de Sherbrooke sont plus près de moi. Il n’y aura rien de facile, mais il y a de la place en masse à la position de garde et mes chances de jouer sont meilleures. Ce fut un facteur qui a pesé dans la balance.»

Verreault aussi

Au cours de sa visite, le gaillard qui a joué son football scolaire à Montmagny a pu rencontrer le nouvel entraîneur de la ligne offensive du Vert & Or. Jeune retraité depuis un mois après cinq ans avec les Carabins, Rémi Giguère s’est joint aux Renards comme adjoint.

Un autre finissant de la région de Québec a opté pour le Vert & Or, soit le joueur de ligne défensive Jérémie Verreault, des Faucons de Lévis-Lauzon.