Pénible en avantage numérique

Jeudi, le CH a obtenu quatre chances de ­s’inscrire à la marque avec l’avantage d’un joueur, et il n’en a concrétisé aucune. Pire encore: l’équipe profitait d’une supériorité numérique quand elle a encaissé le troisième but, qui a donné les devants pour de bon aux visiteurs.

«Malgré les circonstances [les nombreuses blessures], c’est un match qui était serré, a relevé Therrien dans son court point de presse. On a quand même fait un bel effort.

«L’exécution n’y est pas. La confiance non plus. C’est ce qui fait qu’encore ce soir [jeudi], notre avantage numérique a éprouvé de la difficulté», a-t-il noté.

En plus d’Andreï Markov et de Greg ­Pateryn, le Canadien était privé d’Alexei Emelin. Le défenseur russe était au chevet de sa conjointe, qui a donné naissance au troisième enfant du couple.

Cette autre absence a amené Therrien à donner beaucoup de temps de jeu à Shea Weber, Nathan Beaulieu et Jeff Petry. Le premier a joué 30 min 9 s, tandis que Beaulieu et Petry ont respectivement passé 27 min 43 s et 26 min 37 s sur la patinoire.