P.K. Subban toujours absent

Au moment où les Kings de Los Angeles seront de passage à Nashville pour y affronter les Predators, jeudi soir, le défenseur P.K. Subban était toujours absent de l’entraînement matinal en raison d’une blessure au haut du corps et sa présence au match paraissait peu probable.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal a dû regarder les trois derniers matchs des siens à partir de la galerie de presse.

Cette saison, le numéro 76 a pris part à 29 rencontres et a amassé 17 points, dont sept buts. Il a donc déjà un but de plus que l’an passé en 68 matchs.

Les deux équipes occupent présentement la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l'Ouest, à égalité avec une récolte de 35 points.