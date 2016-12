Plus de 50 000 visiteurs

Le 12e du Salon des artisans et des métiers d’art de Québec a encore fait courir les foules cette année! Plus de 50 000 personnes ont passé les tourniquets du Centre de foires d’ExpoCité entre le 2 et le 11 décembre derniers. Le promoteur du Salon, Roger Paradis, était très satisfait de l’acha-landage de 2016, mais aussi de la qualité des produits offerts par les 200 artisans passionnés qui étaient réunis pour l’occasion. Depuis sa première édition en 2005, le Salon des artisans et des métiers d’art de Québec n’a cessé d’évoluer et de croître à tous les niveaux.

Monsieur CAA-Québec

Pierre Beaudoin, directeur principal services techniques CAA-Québec, a eu droit à tout un party de départ, le 7 décembre dernier, afin de souligner son départ à la retraite (aujourd’hui le 22 décembre), et ce après 43 ans de service au CAA Québec. Pierre, qui a commencé au bas de l’échelle (patrouilleur au CAA-Québec âgé de la vingtaine), a gravi tous les échelons et a beaucoup fait pour l'industrie de l’automobile. Lors de la soirée, il a eu droit aux bons mots de plusieurs intervenants, dont Richard Lachance, PDG de CAA-Québec; Me Jacques Béchard, PDG de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec; Roger Goudreau, directeur exécutif AIA Canada (division Québec); Raymond Bernier, député de Montmorency à l’Assemblée nationale du Québec (sur vidéo) et Robert Darbelnet, président de l’American Automobile Association (AAA). Pour revenir à Pierre Beaudoin, il se promet bien de profiter de sa retraite pour passer son hiver sur les pentes de ski.

Bonne retraite

Serge Lafond, de Québec, prendra sa retraite dans quelques heures après 43 ans de service chez GCR, Centre de pneus, de Québec. Serge, qui est entré chez GCR le 19 juin 1973 à la production de pneus hors route (mines), a eu 65 ans le 19 novembre dernier. Son épouse Nicole, ses deux enfants, sa mère ainsi que ses frères et sœurs lui souhaitent une heureuse retraite.

Centenaire

Roch Duval, de Québec, a 100 ans aujourd’hui. Né à Québec, où il a vécu toute sa vie, c’est surtout à l’Université Laval que ce psychologue de formation s’est fait connaître en y menant une carrière de plus de 40 ans, principalement à la Faculté des sciences de l’éducation, notamment au département de counseling et d’orientation. Lors de sa retraite en 1983, il a été nommé professeur émérite. Joyeux centenaire à vous, M. Duval.

Anniversaires

Catherine Proulx Lemay (photo), actrice et comédienne québécoise (Unité 9), 41 ans... Sophie Chiasson, ex-animatrice radio et télé, 42 ans... Annie Pelletier, athlète olympique, bronze aux JO d’Atlanta en 1996, 43 ans... Vanessa Paradis, actrice et chanteuse française, 44 ans... Caroline Olivier, ex-skieuse acrobatique en sauts, 45 ans.

Disparus

Le 22 décembre 2014. Joe Cocker (photo), 70 ans, chanteur britannique... 2013. Ed Herrmann, 67 ans, receveur du baseball majeur entre 1967-1978 et il a joué pour les Expos en 1978... 2012. Mike Scaccia, 47 ans, musicien américain, guitariste du groupe Ministry... 2011. Vincent Gabriele, 68 ans, producteur qui a marqué la télévision québécoise... 2009. Robert Légaré, 85 ans, ancien arbitre de la LAH à l’époque des As de Québec.