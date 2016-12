Quatre bancs-œuvres aux abords de la rivière Saint-Charles

Quatre bancs-oeuvres feront leur apparition, dès l’été 2017, près de la passerelle cyclopédestre des Trois-Sœurs, aux abords de la rivière Saint-Charles.

Réalisée par l’artiste professionnel Melvyn Flórez, l’œuvre d’art public est intitulée Réunion. Elle est financée par la Ville de Québec à hauteur de 80 000$.

Courtoisie Ville de Québec

«La sculpture sera composée de quatre bancs en aluminium – deux de chaque côté de la rivière Saint-Charles – sur lesquels les passants pourront s’asseoir», lit-on dans un communiqué de presse publié jeudi matin par la municipalité.

Selon la conseillère Julie Lemieux, «Réunion répond à la vocation de cette passerelle, c’est-à-dire de créer un lien entre les quartiers de Vanier, Saint-Roch et Saint-Sauveur. Les citoyens et les touristes qui fréquentent le parc linéaire pourront s’y arrêter et contempler les paysages. D’ailleurs, plusieurs bancs-œuvres longent déjà la rivière Saint-Charles et ils sont très appréciés des passants».

Inaugurée au printemps 2016, la passerelle cyclopédestre des Trois-Sœurs surplombe la rivière Saint-Charles, depuis la rue Bourdages jusqu’au parc Victoria.